Alluvione, sbloccati 809mila euro per il Vercellese. Ecco a casa serviranno

Sono 8 gli interventi per le opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni di ottobre e novembre 2019 nella provincia di Vercelli per i quali sono stati sbloccati da Roma circa 826 mila euro. Tali somme fanno parte del sesto pacchetto di contributi da 12,4 milioni per 132 interventi che la Regione Piemonte destina ai Comuni, alle Province per realizzare lavori di messa in sicurezza, mitigazione del rischio e ricostruzione, con priorità per gli interventi di difesa del suolo da frane e caduta di massi, di ripristino delle opere di edilizia comunale, della viabilità e igieniche, di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d’acqua.

Si tratta del sesto pacchetto di contributi che la Regione Piemonte destina ai Comuni e alle Province per realizzare gli interventi individuati.

Il presidente della Regione Piemonte e l’assessore regionale alla Difesa del Suolo e alla Protezione Civile sottolineano come la Regione sia sempre attiva nel reperire le somme da destinare alle Amministrazioni locali per gli interventi. A pochi giorni di distanza del corposo finanziamento da 66 milioni per le spese legate all’alluvione del 2020 è infatti ora disponibile questo ulteriore stanziamento, che va a coprire la necessità dei Comuni, soprattutto i più piccoli, che non hanno bilanci sufficientemente capienti per coprire le spese per lavori che si rivelano spesso determinanti per la vita quotidiana della comunità.

In particolare, i contributi andranno ai Comuni di Valduggia e Varallo,oltre alla Provincia di Vercelli. Nei prossimi giorni i Comuni e le Province riceveranno dagli uffici tecnici regionali la comunicazione con la richiesta della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione del contributo.

VALDUGGIA Rifacimento carreggiata della strada comunale franata in località Lebbia Superiore

VARALLO Sistemazione versante in frana a monte località Costa di Camasco

VARALLO Ripristino funzionalità ed estensione delle opere di difesa attiva realizzate a seguito della frana del novembre 1994

VARALLO Messa in sicurezza parete rocciosa lungo la strada comunale per Camasco, loc. Ponte del Molino

Provincia di Vercelli SP 102 “ Quarona -Breia” . Lavori svuotamneto reti paramassi e ripristino al km 0+700

Provincia di Vercelli SP 76 “ della Cremosina” . Franamento versante al km 5+500

Provincia di Vercelli SP 76 “ della Cremosina” . Franamento versante al km 5+500- Completamento

Provincia di Vercelli SP 31 bis ”del Monferrato” . Cedimento stradale