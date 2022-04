Vaccino covid: il Piemonte parte con la quarta dose per gli over 80

A partire da oggi, mercoledì 13 aprile, in Piemonte partele somministrazioni delle quarte dosi di vaccino anti-covid per la popolazione over80 e gli ospiti delle Rsa. In tutto quasi 340 mila persone con più di 80 anni che hanno già ricevuto la terza dose, di cui circa 30 mila ospiti delle strutture per anzini del territorio. Questi ultimi saranno vaccinati all’interno delle strutture, mentre gli altri riceveranno come sempre l’sms di convocazione da parte della propria Asl con data, ora e luogo dell’appuntamento che sarà sempre possibile spostare attraverso il portale www.IlPiemontetivaccina.it. Resta valida anche la possibilità di prenotare autonomamente tramite il medico di famiglia ma solo se vaccinatore.

Come previsto dal piano nazionale partiranno nei prossimi giorni anche le convocazioni per i circa 117 mila fragili over 60 affetti da specifiche patologie indicate dal ministero della Salute che hanno già ricevuto la terza dose e possono ricevere la quarta. Anche in questo caso riceveranno l’sms di convocazione o una chiamata diretta. La convocazione per la quarta dose avviene trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della terza.