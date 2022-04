Final four per la serie B: PFV bloccata da alcuni casi Covid

CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C

Girone per la qualificazione alle final four per la serie B

E’ stata rinviata la terza partita del girone per la qualificazione alle finali promozione che avrebbe dovuto vedere la PFV sfidare in casa l’OTB Beinaschese di Beinasco (TO) domenica 10 aprile alle ore 18,00.

La richiesta di rinvio è stata avanzata dai dirigenti vercellesi, poiché non erano in grado di schierare dieci giocatrici a referto a causa del Covid dilagante, e si sono avvalsi della possibilità di chiedere un rinvio in caso di percentuali elevate di giocatrici con impedimenti a scendere in campo, come previsto dalle disposizioni in materia di pandemia, emesse dalla FIP.

Attualmente vi sono alcune giocatrici PFV in via di negativizzazione ed altre già negative ma in attesa dei tempi lunghissimi dovuti alla poca disponibilità dei medici sportivi a poter eseguire le necessarie visite, imposte dai protocolli in vigore, per rilasciare il certificato cosiddetto di “return to play”.

Un altro intoppo burocratico per complicare le cose in questa sfortunata stagione.

Inoltre in una situazione del genere vi è anche chi ha molto timore ad allenarsi per non correre rischi di contagi, e questo rende tutto più difficile soprattutto per gli allenamenti.

Sarà concordata, con la società torinese, la data del recupero, molto probabilmente in una sera infrasettimanale, non appena il Covid darà tregua.