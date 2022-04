Ancora un successo per le under 17. Perdono Under 13, 15 e 19

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 13 –

Girone A

6^ giornata andata

Domenica 10.4.2022– a Vercelli – Palestrone Comunale G. Piacco - ore 11,00

Pallacanestro Femminile Vercelli - Montemilus UISP Aosta 38-72

( parziali: 11-17; 18-33; 30-54)

Tabellino PFV: Fall A. 6; Alilou 5; Trotti 3; Stacchini 2; Zannini 14; Lahmidi 4; Mura; Khoule; Valentini 4; Rigolone, Ferla .. All.re Fabrizio Valentini / Gianfranco Anastasio

Pesante sconfitta per le Under 13 della PFV che, in casa, si smarriscono completamente contro Montemilius Uisp Aosta e perdono 38-72, al termine di una brutta partita (da parte loro), costellata di una miriade di errori sia in fase di manovra che in difesa.

Infatti le vercellesi, dopo un inizio equilibrato (11 -17 il primo periodo) si sono letteralmente smarrite per strada già nel secondo periodo (18-33) allorché hanno continuato a consegnare palla alle avversarie sia “direttamente” in fase di impostazione (nonostante le maglie fossero ben diverse: una blu ed una rossa!) sia facendosela prendere mille volte dalle mani in fase di palleggio, non riuscendo a smistarla prima di essere raddoppiate, triplicate ed a volte anche quadruplicate nella marcatura, peraltro asfissiante, delle avversarie.

Ne derivavano continui contropiedi sui quali non sempre le vercellesi riuscivano a difendere bene, per cui subivano punti su punti.

Aosta dilagava poi nella seconda parte di gara sfruttando gli errori delle padrone di casa aumentando progressivamente il proprio vantaggio sino alla fine della partita.

Nella PFV mancava la capitana Sofia Panelli, che non si è presentata alla convocazione senza far sapere perché. Al di là dell’aspetto meramente disciplinare connesso a tale comportamento, la sua assenza si è fatta sentire non poco tra le compagne ed in campo.

Con questi presupposti, e giocando come ha giocato, per la PFV era impossibile competere, nonostante il grande impegno profuso in gara da tutte le ragazze, purtroppo non accompagnato da altrettanta attenzione a cosa si deve fare quando si ha la palla in mano e dal necessario raziocinio indispensabile per poter giocare e non solo correre avanti e indietro.

Ma le atlete in questione hanno 12 e 13 anni: il tempo per crescere e migliorare c’è tutto, se avranno voglia di giocare.

CAMPIONATO UNDER 15

2^ fase di completamento - Girone Unico

5^ GIORNATA – girone a sola andata

Sabato 9.4.2022 a Vercelli - Palapiacco –ore 17,00

Pallacanestro Femminile Vercelli – Lettera 22 Ivrea 35-60

(parziali: 4-9; 17-23; 25-39)

Tabellino PFV: Dikrane 5; Giuliani 3; Dipace 6; Prinetti 17; Cavalli, Nicosia 2; Baro, Pintonello All.re: Gianfranco Anastasio con Dario Gobbo.

Altra sconfitta da archiviare per le Under 15 della PFV che devono cedere le armi, in casa, per 35-60 di fronte alle coetanee della Lettera 22 di Ivrea.

Lo scarto finale, piuttosto ampio, non deve ingannare perché la partita è stata a lungo combattuta, ed equilibrata, addirittura in certe fasi anche condotta dalle vercellesi.

Queste iniziavano bene (7-0 firmato Prinetti che quando si ricorda di non essere abulica è in pratica immarcabile a questi livelli), ma si lasciavano raggiungere a fine quarto, a causa di palle perse scioccamente e relativi contropiede subiti quasi senza difesa: al 10’ il tabellone diceva 8-10, non un grande punteggio.

Nel secondo periodo, dopo un buon inizio ancora di marca vercellese (5-0 in due minuti), la stanchezza cominciava ad affiorare per i cambi ridotti, e le eporediesi piazzavano il break decisivo portandosi sul 17-28 a metà partita.

Il terzo quarto era abbastanza in equilibrio (9-12), ma le ragazze di Anastasio non riuscivano proprio a ricucire, inanellando una serie di passaggi in mano alle avversarie, conclusioni forzate ed errori banali, aggiunti ad una difesa molto approssimativa: il tutto consentiva ospiti di andare avanti di 14 punti a tre quarti gara.

Nell’ultimo periodo le vercellesi tenevano fino al 37’ ed oltre questo scarto nel punteggio, ma nei tre minuti finali cedevano di schianto, avendo finito la benzina, e le nere di Ivrea ne approfittavano senza pietà per mettere a segno numerosi contropiede 1 contro 0 e rimpinguare, così,il loro bottino.

Uno scarto finale di 10/12 punti avrebbe rispecchiato meglio l’andamento della partita.

Purtroppo anche in questa occasione, in cui è tornato in panchina Gianfranco Anastasio affiancato da Dario Gobbo, le ragazze disponibili a giocare sono state per l’ennesima volta solo otto, di cui due (Baro e Pntonello) dal gruppo under 17, ma in età per l’under 15, a causa del Covid e soprattutto i tempi lunghissimi (e dei costi non bassi) necessari per ottenere il certificato medico per rientrare a giocare, il cosiddetto “return to play”.

In queste circostanze è già un risultato positivo riuscire a schierare una squadra in campo e onorare il campionato.

Campionato Under 17 - 2^ fase

Girone “Primavera” – 5^ giornata

Domenica 10 aprile 2022 a Torino – Palestra Via Balla 13 - ore 14,30

Lapolismile (bianca) - Pallacanestro Femminile Vercelli 32-64

(parziali: 10-13; 16-33; 26-51)

Tabellino PFV: Carrozza 10; Fiore 4; Giorgi 4; Nicolotti; Pintonello E. 2; Rizzato 10; Baro 6; Matteja 11; Dutto 5; Quartieri 12.. All.re Fabrizio Castelli

Fanno il tris di successi le Under 17 della PFV, nel girone “Primavera”, andando a vincere a Torino per 32-64 in casa del Lapolismile – squadra bianca – doppiando addirittura le avversarie nel punteggio finale.

Pur priva di Momo e Cafasso la formazione allenata da Fabrizio Castelli è riuscita, infatti, ad imporre il proprio gioco, mantenendosi in corsa nel primo quarto, in cui si portava comunque avanti 10-13.

Nel secondo periodo, invece, le vercellesi piazzavano un perentorio parziale di 6-20 e chiudevano a metà gara sul 16-33, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale, stante lo scarto nel punteggio che si rivelerà decisivo alla fine dell’incontro.

Nella ripresa la PFV controllava molto bene la partita, teneva a debita distanza le padrone di casa, e riusciva ancora ad incrementare il proprio vantaggio al 30’ (26-51) ed a chiudere in scioltezza dando, come si suol dire in gergo, la “doppia” alle avversarie (sia detto senza alcun intento irrisorio, ma soltanto aritmetico).

Una buona prova quindi per le giovani Under 17 che stanno migliorando progressivamente e che attraversano indubbiamente un buon momento di forma, dimostrando, forse, che questo girone “primavera” di super consolazione, che stanno disputando, forse va loro un po’ stretto.

Anche con questo gruppo di Under 17, composto di giocatrici prevalentemente delle classi 2006 e 2007, con una sola 2005, peraltro la PFV sta lavorando in prospettiva della prossima stagione, allorché unendo le forze di più gruppi di età contigue, proverà ad ottenere risultati numerici un po’ più confortanti nel settore giovanile, rispetto a quelli di questa stagione avviata alla conclusione.

CAMPIONATO UNDER 19 -

Girone A – FASE “COPPA PIEMONTE” – 6^ giornata di andata

Lunedì 11.4.2022 Rivalta – ore 19,30

Auxilium ad Quintum - Pallacanestro Femminile Vercelli 78-29

(Parziali: 12-10; 38-16; 55-21)

Tabellino: Lo Ndeye; Ifa Uwaidae 7; Chillini 4; Valentino; Debernardi 2; Franzo; Prinetti 14; Dikrane; Giuliani; Cadiry 2. All.re Adriana Coralluzzo

Come ormai d’abitudine, purtroppo, le Under 19 della PFV tornano sconfitte dalla trasferta del lunedì sera, questa volta da Rivalta (TO) dove a festeggiare è stato l’Auxilium ad Quintum, squadra locale, che si è imposto con il pesante (per le ospiti) punteggio di 78-29.

Le giustificazioni sono le solite: squadra decimata da Covid, infortuni e impedimenti vari, posto che mancavano Momo, Francese, Zanetti, Liberali e Bouznad, ossia quasi tutti i terminali d’attacco della squadra, se così vogliamo chiamarli.

A cercare di supplire a queste assenze importanti, per questa formazione, sono state chiamate le Under 15 Dikrane, Giuliani e Prinetti che ben si sono comportate, con Giuliani assai efficace in fase difensiva e Prinetti autrice di 14 punti, top scorer di giornata.

La gara, tutto sommato, non era cominciata male per le vercellesi, che giocavano alla pari per un quarto, fissando il risultato sul 12-10.

Poi il solito crollo – fisico e tecnico – a causa di rotazioni limitate e forse anche un po’ di frustrazione, e già nel secondo periodo un parziale di 26-6 a favore delle padrone di casa toglieva ogni speranza di ben figurare alle ospiti.

Il resto della partita era quasi un allenamento, con la PFV che non la buttava quasi mai dentro (5 punti nel 3° periodo ed 8 nel quarto) e le avversarie che……invece lo facevano spesso.

A fine gara coach Adriana Coralluzzo ha elogiato, comunque, le ragazze che sono scese in campo, affrontando una trasferta non comoda il lunedì sera, senza fiatare ed impegnandosi allo stremo delle loro forze, tanto da guadagnarsi il commento della stessa coach: “le ragazze presenti sono state delle guerriere”.