A gonfie vele gli Esordienti Bugs: primi con 5 vittorie su 5

Cinque partite, cinque vittorie: procede nel migliore dei modi il cammino dei Bugs, categoria Esordienti, allenati dalla giovane coach Adriana Coralluzzo coadiuvata da Giorgio Lobascio.

Dopo aver vinto contro Libertas Basket Borgosesia (a Borgosesia), Pallacanestro Borgo Ticino (al Piacco), College Baskettball (Borgomanero), Beavers Borgomanero (al Piacco), sabato 9 aprile i Bugs hanno concluso il girone d'andata con l'ennesima vittoria, a Ornavasso, contro l'Accademia Basket VCO.

Dopo due tempi piuttosto equilibrati, i Bugs hanno preso il largo, assicurandosi così la quinta vittoria consecutiva.

Sabato 9 aprile, a Ornavasso hanno giocato: Bonetti, Cerone, Bassini, Marangoni, Marinato, Panico, Perucca, Perotti, Rotoli, Spinelli, Tarello, Vucaj.

Assenti giustificati: Haxhiasi, Brusa, Saudelli, Deambrosi.

Soddisfatta, Adriana Coralluzzo: al di là dei risultati, la squadra, rispetto agli inizi di stagione è cresciuta, «anche grazie a questo gruppo, che è composto da ragazzi molto legati tra loro», ha commentato Giorgio Lobascio.

Non solo. Sempre sabato, dopo la gara vinta, gli Esordienti Bugs hanno preso parte a un torneo a Borgomanero, dove hanno vinto una partita e persa la seconda, ma solo per un pelo, meglio: per un punto (19 a 20).

E sabato 23 aprile, al Palapiacco, prima giornata del girone di ritorno. Sulle ali dell'entusiasmo.