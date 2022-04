Processo plusvalenze: chiesta una sanzione di 23mila euro per la Pro

Processo per le plusvalenze, ecco le richieste di sanzioni della Procura Federale al Tribunale federale nazionale riguardanti la Pro Vercelli (ribadiamo: sono richieste dell'accusa):

9 mesi e 20 giorni di squalifica per la vicepresidente Anita Angiolini, 9 mesi per il presidente Franco Smerieri e per l'ad Paolo Pinciroli.

Proposta (insomma chiesta) un'ammenda di 23mila euro.

Chiesta una sanzione di 800mila euro per la Juventus (più squalifiche varie: Nedved, Andrea Agnelli ecc).

Respirano Parma e Pisa, che temevano la richiesta di retrocessione. Solo un'ammenda: 90mila al Pisa, 338 mila al Parma.