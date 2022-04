Abbigliamento, è tempo di cerimonie: scegli il look perfetto da TinsilOne, Albenga. Le migliori proposte moda per uomo e donna, tutte le taglie

È iniziata la bella stagione, la più gettonata per matrimoni, battesimi, comunioni e cresime: TinsilOne ad Albenga ti guida nella scelta del look perfetto per le cerimonie con capi e proposte di abbigliamento di alta qualità rigorosamente Made in Italy, per ogni fascia di età e taglia, spaziando dalla 42 alla 70 per la donna, arrivando alla 88 per l’uomo.

“Lo stato di emergenza è finalmente terminato e nel corso della primavera e dell’estate 2022 assisteremo a un vero e proprio boom di matrimoni e cerimonie eleganti in genere – spiegano i fratelli Pasquale, Gianni e Stella Omento, titolari dello storico negozio ingauno -. L’occasione giusta per sfoggiare capi di abbigliamento chic e ricercati, come quelli che abbiamo selezionato per proporli ai nostri affezionati clienti”.

Presso TinsilOne sono rappresentati tutti gli stili e le fisicità, nella convinzione che tutti possano valorizzarsi al meglio, anche grazie al capo indossato. Per questo motivo, dai fratelli Omento è possibile trovare capi di abbigliamento per uomini e donne che amano vestire con classe, dalle linee slim alle taglie comode.

Un particolare assortimento riguarda l’abito per lo sposo, con collezioni di capi sartoriali modernissimi che si affiancano a linee disegnate e prodotte in esclusiva per TinsilOne da firme e marchi noti, come Vogue Sposo, Loro Piana, Cerruti, Ermenegildo Zegna, Piacenza, Duca Visconti di Modrone, e molti altri.

“Per dedicare la giusta attenzione ai nostri clienti e guidarli nella scelta più idonea, che sappia riflettere lo stile della persona, nel rispetto della propria fisicità, organizziamo appuntamenti personalizzati sia individuali che ‘Family’. In particolare, quest’ultima tipologia di appuntamento ci permette di vestire lo sposo, la mamma, il papà e gli altri componenti della famiglia”, precisano i tre fratelli.

Le proposte di abbigliamento per la cerimonia da donna offrono ampissima scelta e si rivolge con particolare attenzione alla mamma dello sposo e della sposa, alle testimoni di nozze, alle invitate in generale con range di taglie dalla 42 alla 70.

I tre fratelli Omento, da sempre attenti a soddisfare esigenze e richieste dei clienti, offrono presso TinsilOne anche il servizio di sartoria dedicata, per le opportune riparazioni e l’adattamento degli abiti, per un risultato perfetto.

TinsilOne è una realtà storica ad Albenga che nel settore dell’abbigliamento ha una lunghissima esperienza, eredità che i fratelli Pasquale, Gianni e Stella hanno ricevuto dai genitori e che portano avanti nel tempo con energia, creatività e innovazione.

Sempre vicino ai clienti con un servizio dedicato, competenze di livello e tanta simpatia, TinsilOne è aperto tutto l’anno, 7 giorni su 7.

TinsilOne

via dei Mille, 165 - Albenga (SV)

Telefono 0182/556084

Sito internet: www.tinsilone.it

https://tinsilone.it/