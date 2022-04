Incidente a Scopa: conducente bloccato nell'auto ribaltata - FOTO

E' intervenuto l'elisoccorso per trasportare all'ospedale Maggiore di Novara il conducente di una vettura che si è ribaltata, nel pomeriggio di martedì, a Scopa.

L'incidente, avvenuto in frazione Muro, in un punto molto stretto della sp 299 della Valsesia, ha coinvolto una sola vettura: per estrarre il conducente, rimasto ferito, è stato necessario far intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia che ha operato con attrezzatura oleodimanica per aprire il tettuccio della vettura incidentata e prestare il primo soccorso al ferito successivamente affidato alle cure del 118 e trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Novara.

Mentre i Vigilli del Fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza la zona dell'incidente, i carabinieri di Scopa hanno effettuato gli accertamenti del caso e si sono occupati della viabilità