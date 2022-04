"Esserci sempre": Polizia in festa per i 170 anni di fondazione. I premiati e le motivazioni - foto

“Esserci Sempre” è il motto che incarna lo spirito con cui gli uomini e le donne della Polizia di Stato affrontano l’attività quotidiana nell’adempimento del proprio dovere. Nella giornata in cui si è celebrato il 170° anniversario della Fondazione, questo motto è stato richiamato più volte ricordando i due ultimi, difficilissimi, anni di pandemia ma anche il grande lavoro che gli uffici stanno svolgendo in questi giorni per rilasciare i documenti a donne e bambini in fuga dalla guerra in Ucraina.

Dopo due anni, la festa della Polizia è tornata in presenza, con le autorità, la cerimonia di premiazione e le rappresentanze degli studenti dell’Istituto comprensivo Ferrari di Vercelli, del Sant'Ignazio di Santhià e dell’Istituto d’Istruzione Superiore D’Adda di Varallo (che ha vinto la 4° edizione del Concorso PretenDiamo Legalità). Con le scuole la Questura ha svolto, negli ultimi anni, progetti di formazione e prevenzione - da quelli relativi alla violenza di genere per arrivare a quelli informatici e al cyberbullismo. Così come sono stati elaborati e applicati protocolli innovativi con le istituzioni e le associazioni di categoria per prevenire la violenza di genere che, insieme ai reati nei confronti degli anziani e delle fasce deboli, rappresentano una delle spine nel fianco di chi opera per la legalità.

Tra le operazioni di rilievo, nel corso dell'anno appena concluso, ci sono senz'altro da ricordare le due grandi indagini antidroga - quella contro i "signori dello spaccio" che gestivano la piazza del capoluogo e quella che ha portato all'arresto degli "spacciatori" dei boschi del Lungosesia". Ma anche "Ostriche e champagne", con l'arresto della banda che depredava i centri di stoccaggio di bevande e cibi pregiate e l'arresto della coppia che prendeva di mira gli anziani derubandoli con la tecnica dell'abbraccio.

Ma è negli interventi quotidiani che si riassume il senso del motto "Esserci sempre": le 86 liti in famiglia e le 187 nelle quali gli agenti hanno portato la calma, gli interventi per i furti e i taccheggi nei supermercati, il controllo discreto e preventivo svolto in occasione di incontri di calcio, di hockey e nelle manifestazioni di protesta di lavoratori o movimenti politici.

Un capitolo a parte, ovviamente, è quello relativo ai controlli sul rispetto delle normative anti-covid che ha portato 147 sanzioni amministrative nei confronti di cittadini e alla chiusura di 5 esercizi commerciali che non rispettavano la normativa.

In chiusura gli encomi al personale che si è distinto in particolari operazioni si servizio. Ecco di seguito i premiati e le motivazioni.

ENCOMIO AL VICE ISPETTORE CARON MASSIMO PIETRO, AL SOVRINTENDENTE BASILE FABRIZIO, AL SOVRINTENDENTE ROTOLI MASSIMO, ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE IN QUIESCENZA DI NUNNO VITO E ALL’ASSISTENTE CAPO ESPOSITO GIOVANNI, IN SERVIZIO PRESSO LA SQUADRA MOBILE E L’UFFICIO DI GABINETTO DELLA QUESTURA DI VERCELLI

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITA’ PROFESSIONALI, SI DISTINGUEVANO IN UN’ATTIVITA’ D’INDAGINE CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE IN CARCERE NEI CONFRONTI DI DUE PERSONE ED IL DEFERIMENTO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA DI ALTRI DUE SOGGETTI RESPONSABILI, IN CONCORSO, DEL REATO DI FURTO AGGRAVATO.” VERCELLI, 25 GENNAIO 2017”

ENCOMIO AL VICE ISPETTORE CARON MASSIMO PIETRO, AL SOVRINTENDENTE BASILE FABRIZIO, AL SOVRINTENDENTE ROTOLI MASSIMO E ALL’ASSISTENTE CAPO ESPOSITO GIOVANNI, IN SERVIZIO PRESSO LA SQUADRA MOBILE DELLA QUESTURA DI VERCELLI.

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UN’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON IL FERMO DI TRE CITTADINI EXTRACOMUNITARI, RESISI RESPONSABILI DI NUMEROSI FURTI AGGRAVATI. VERCELLI, 24 GENNAIO 2018”.

ENCOMIO ATTRIBUITO A PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA DIGOS DELLA QUESTURA DI VERCELLI.

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITA’ PROFESSIONALI E DOTI INVESTIGATIVE ESPLETAVANO UN’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO PER MOTIVI DI SICUREZZA DALLO STATO DI UN CITTADINO MAROCCHINO. VERCELLI, 6 MARZO 2017”

“ENCOMIO AL VICE ISPETTORE IN QUIESCENZA PIRAS BARTOLOMEO, AL SOVRINTENDENTE CAPO SOLIERI MASSIMO, AL SOVRINTENDENTE DE LORENZIS GIANPIETRO, ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE DELLISANTI CIRO E ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE MEROLA MASSIMILIANO, IN SERVIZIO PRESSO LA SQUADRA MOBILE DI VERCELLI”.

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UNA DELICATA ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI UN INDIVIDUO, RESPONSABILE DI VIOLENZA SESSUALE IN DANNO DI MINORE E POSSESSO DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO. VERCELLI, 12 GIUGNO 2017”

LODE AL VICE ISPETTORE CARON MASSIMO PIETRO, AL SOVRINTENDENTE BASILE FABRIZIO, AL SOVRINTENDENTE ROTOLI MASSIMO E ALL’ASSISTENTE CAPO ESPOSITO GIOVANNI, IN SERVIZIO PRESSO LA SQUADRA MOBILE DELLA QUESTURA DI VERCELLI

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO CAPACITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UN’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI UNA DONNA DI NAZIONALITA’ RUMENA E DI UN UOMO DI NAZIONALITA’ ALBANESE, RESPONSABILI, IN CONCORSO TRA LORO, DI REATI DI SEQUESTRO DI PERSONA E RAPINA.

VERCELLI, 16 OTTOBRE 2017.”

“LODE AL SOSTITUTO COMMISSARIO IN QUIESCENZA SCIENZA FLAVIO, AL VICE ISPETTORE IN QUIESCENZA PIRAS BARTOLOMEO, AL VICE ISPETTORE NADIA BARBIERI, AL SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE PIERPAOLO SECCI, ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE DELLISANTI CIRO E ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE MEROLA MASSIMILIANO, IN SERVIZIO PRESSO LA DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE E LA SQUADRA MOBILE DI VERCELLI”.

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO CAPACITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UNA DELICATA ATTIVITA’ GIUDIZIARIA CHE PERMETTEVA DI ASSICURARE ALLA GIUSTIZIA UN UOMO RESPONSABILE DI MALTRATTAMENTI NEI CONFRONTI DELLA FIGLIA MINORE. VERCELLI, 25 LUGLIO 2017.”

LODE ATTRIBUITA ALL’ISPETTORE SUPERIORE FONTANAZZA ANTONINO, AL VICE SOVRINTENDENTE MARCON PAOLA E ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE FEDERICO FAUSTO, IN SERVIZIO PRESSO IL POSTO POLIZIA FERROVIARIA DI SANTHIA’.

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO CAPACITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UN’ATTIVITA’ DI SOCCORSO PUBBLICO CHE PERMETTEVA DI RINTRACCIARE E CONDURRE FUORI DALLA SEDE FERROVIARIA UN GIOVANE CITTADINO STRANIERO, RITROVATO A CAMMINARE SULLA LINEA FERROVIARIA DELL’ALTA VELOCITA’ TORINO – MILANO, IN EVIDENTE STATO CONFUSIONALE. VERCELLI, 18 SETTEMBRE 2017”.

“LODE AL VICE ISPETTORE ZAMURRI GIANLUCA, AL VICE ISPETTORE QUARANTA SERGIO E AL VICE ISPETTORE RONCAROLO LUCA, IN SERVIZIO PRESSO LA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI VERCELLI”.

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO CAPACITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UN’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON IL DEFERIMENTO ALL’AUTORIRA’ GIUDIZIARIA DI 77 SOGGETTI, RESISI RESPONSABILI DI TRUFFA AI DANNI DI UNA COMPAGNIA ASSICURATIVA. VERCELLI, 9 AGOSTO 2017.”

“LODE AL VICE ISPETTORE ZAMURRI GIANLUCA, AL VICE ISPETTORE QUARANTA SERGIO E AL VICE ISPETTORE RONCAROLO LUCA, IN SERVIZIO PRESSO LA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI VERCELLI”.

MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO CAPACITA’ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UN’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON IL DEFERIMENTO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA DI ALCUNI SOGGETTI, RESISI RESPONSABILI DEI REATI DI FALSO IDEOLOGICO, USO E FABBRICAZIONE DI DOCUMENTI DI IDENTITA’ FALSI VALIDI PER L’ESPATRIO E SOSTITUZIONE DI PERSONA. VERCELLI, 28 SETTEMBRE 2017.”