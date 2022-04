"Felicità futura": il progetto del Consiglio dei Ragazzi

È stata eletta venerdì pomeriggio, a seguito di una campagna elettorale rapida ma molto partecipata, la sindaca dei Ragazzi di Borgosesia: si tratta di Chiara Rossi, della classe III D della scuola media cittadina. Seconda classificata nelle elezioni per il sindaco, Maria Vittoria Roscelli. In una seconda votazione, ad hoc per il vicesindaco, è stato eletto Giovanni Bevilacqua, anche lui di III D, il quale affiancherà Chiara nella realizzazione del progetto “Felicità Futura”, scelto dai ragazzi tra i tanti proposti, che riunisce in sé la spensieratezza del divertirsi insieme e la partecipazione civile dell’intento, che è quello di raccogliere fondi per i profughi ucraini.

A sottolineare l’importanza di questa elezione, erano presenti i rappresentanti della Giunta del Comune di Borgosesia: il vicesindaco Fabrizio Bonaccio, l’assessore all’Istruzione Gianna Poletti e l’assessore all’Ambiente Eleonora Guida.

Bonaccio ha rivolto a Chiara i complimenti e gli auguri di buon lavoro: «Cara Chiara – ha detto il vicesindaco – sii orgogliosa della carica che ti è stata affidata dai tuoi compagni e svolgi il tuo compito con serenità ed equilibrio: essere eletta sindaco è un onore, indossare la fascia tricolore, segno di riconoscimento della Repubblica e del Comune, è simbolo dell’impegno che ti assumi nei confronti della tua comunità: sono certo che sarai all’altezza del ruolo. Io sarò sempre a disposizione qualsiasi cosa tu vorrai sottopormi. Buon lavoro».

Chiara, con piglio sicuro, ha ringraziato Bonaccio e tutti i suoi compagni che l’hanno votata, assicurando che ascolterà le istanze di tutti e si impegnerà per essere un sindaco equo e concreto. Al suo fianco Giovanni Bevilacqua, che ha subito dichiarato la volontà di essere di aiuto alla Sindaca e di collaborare con lei per realizzare il progetto che il CCR ha individuato: Felicità Futura.

«E’ il progetto per la realizzazione di una grande festa di fine anno scolastico – spiega Chiara Rossi – con giochi sia all’aperto che al chiuso, e poi un grande ballo finale. Sarà un modo per ritrovarsi dopo il lungo periodo di isolamento dovuto alla pandemia: abbiamo tutti tanta voglia di tornare a fare le cose che facevamo prima. Ma non dimenticheremo chi sta ancora vivendo un momento difficile».

È il vicesindaco Giovanni a spiegare che la festa avrà un intento solidale: «Siamo molto colpiti da quello che succede in Ucraina – dice il ragazzo – per noi la guerra era ciò che leggevamo sui libri, ora vediamo le persone che muoiono sotto le bombe e quelle che sono costrette a fuggire dalla loro terra. Per questo abbiamo deciso di raccogliere fondi durante la festa di fine anno – conclude – che devolveremo per gli Ucraini che sono stati accolti a Borgosesia».

Molto soddisfatta del risultato di questa prima esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi è l’assessore all’Istruzione Gianna Poletti, che ha fortemente voluto la concretizzazione di questa esperienza: «E’ bellissimo vedere questi ragazzi coì seri e determinati, – dice Poletti – ringrazio il professor Carlo Senatore per il grande lavoro svolto. La partecipazione dei giovani alla vita pubblica è molto importante per gettare le basi del futuro della città: questi ragazzi ci stanno dimostrando di essere attenti ai valori, estremamente umani e molto disponibili a spendersi per il bene comune. Sono davvero orgogliosa di tutti loro!».