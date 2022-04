Vercelli Plastic Free: 110 sacchi di rifiuti tolti dalla zona di via Ettore Ara

E' stata la zona in fondo a via Ettore Ara, nell'area industriale di Vercelli, la meta della nuova campagna di pulizia promossa da Plastic Free Vercelli in occasione della giornata che ha impegnato i volontari in decine di interventi su tutto il territorio nazionale.

A Vercelli si sono ritrovato 36 volontari, tra cui 7 bambini che, in 2 ore di lavoro, hanno raccolto 110 sacchi di rifiuti, tra i quali moltissimi ingombranti come pneumatici, elettrodomestici, bombole, attrezzatura sportiva per step, indumenti e documenti scolastici/d'ufficio, ma anche tantissime macerie, scarti edili, inerti.