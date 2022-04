Sepolcri, Processione delle Macchine, storia dei crocifissi di Vercelli: torna la Settimana Santa

Vercelli torna a vivere i riti della Settimana Santa cari alla tradizione e alla fede: dopo due anni di assenza a causa della pandemia, tornano, la visita ai Sepolcri del giovedì Santo, la Processione delle Macchine del Venerdì a precedere la celebrazione delle 6 della mattina di Pasqua con il rito dello scoprimento del Cristo.

Comune e Arcidiocesi hanno lavorato alla sicurezza delle manifestazioni cercando la via per unire tradizione e nuove esigenze di prevenzione del Covid 19 che ancora continua a colpire (anche se per fortuna senza le tragiche conseguenze del passato).

«Veniamo da due anni sofferti - dice il sindaco Andrea Corsaro illustrando il programma della Settimana Santa insieme all'assessore Mimmo Sabatino, al Vicario generale monsignor Mario Allolio e a monsignor Denis Silano, direttore della Cappella Musicale del Duomo -: poter riprende questa tradizione tanto cara ai vercellesi è un segnale importante di ritorno alla normalità ma abbiamo comunque posto un'attenzione particolare al tema della sicurezza».

Senza rinunciare al bel percorso lungo le vie del centro storico, Comune e Arcidiocesi hanno comunque messo a punto una versione della Processione "a prova di assembramento": la cerimonia si svolgerà tutta all'aperto a partire dalle 20,30 e, altra novità, prenderà il via dal sagrato di Sant'Andrea dopo il messaggio dell'arcivescovo (che in passato, invece, concludeva la Processione). Il percorso comprende via Guala Bicchieri, piazza piazza Sant'Eusebio, piazza D’Angennes, via Duomo, via Gioberti, piazza Cavour, via Galileo Ferraris, per terminare sul sagrato Sant’Andrea con la benedizione. «I testi delle meditazioni - spiega monsignor Allolio - sono stati rinnovati dalle suore della Fraternità della Trasfigurazione e monsignor Silano ha scelto nuovi brani musicali di accompagnamento».

Un'ulteriore novità è rappresentata dal repertorio musicale selezionato da monsignor Denis Silano, che ha attinto al repertorio dei Maestri di Cappella che l'hanno preceduto, proponendo brani del '500 e del '660 accanto ad arie di autori contemporanei.

Infine, proseguendo un percorso già avviato lo scorso anno - quando vennero realizzati brevi video sulla storia delle Confraternite vercellesi, la Città di Vercelli, in collaborazione con l’Arcidiocesi, ha prodotto un progetto video dal titolo Crocifissi: storie e riti: sei puntate che raccontano la storia dei crocifissi delle chiese vercellesi e la tradizione pasquale dello scoprimento del Cristo. Tutti i giorni alle 17, a partire da oggi (martedì 12 aprile) i video saranno saranno disponibili sul canale youtube, sulla pagina Facebook ed Instagram Città di Vercelli.

Si torna alla tradizione, invece, per quanto riguarda altri due appuntamenti della Settimana Santa a Vercelli, la visita ai Sepolcri, gli "altari della reposizione" davanti ai quali raccogliersi in preghiera nella serata di giovedì dopo la messa in coena domini, e lo scoprimento del Crocefisso del duomo la mattina di Pasqua. «Nel rispetto dei testi - spiega monsignor Silano - lo scoprimento avverrà all'inizio delle celebrazione, nel corso della processione dei avvio della funzione delle 6 in Duomo»

A completare gli appuntamenti ci saranno sabato 16 aprile alle 21 in duomo la veglia pasquale presieduta dall’Arcivescovo, mentre al Teatro Civico, è in programma il concerto con Guido Rimonda diretto da Pier Carlo Orizio, con la partecipazione dell’Orchestra Camerata Ducale. L'appuntamento era previsto lo scorso 26 marzo ma poi era stato rinviato.