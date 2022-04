Santhià, il caro bollette erode l'avanzo di amministrazione: 150mila in più per luce e riscaldamento

E' di 349mila euro l'avanzo di amministrazione non vincolato che il Comune di Santhià ha a disposizione per l'anno in corso. A questa somma si aggiungono 102mila euro vincolati a investimenti. Un tesoretto che, purtroppo, deve far i conti con i rilevanti rincari di luce e gas che, oltre a colpire i bilanci familiari, pesano in modo rilevante anche sui conti pubblici.

«Ben 150mila euro del nostro avanzo - spiega l'assessore Agatino Manuella - saranno destinati proprio a far fronte al forte rincaro delle bollette di luce e gas. Inoltre, con le preoccupanti notizie che arrivano dall’Ucraina, risparmiare energia e gas diventa prioritario. Sul risparmio energetico ci stiamo impegnando in modo deciso nel razionalizzare le ore di riscaldamento in tutti gli edifici comunali, scuole, palestre, campi sportivi e biblioteca, al fine di evitare ogni spreco, proprio come cerchiamo di fare nelle nostre case. Anzi, per la prossima stagione di riscaldamento è in programma una campagna di sensibilizzazione verso gli utilizzatori dei nostri edifici al fine di evitare sprechi».

Rincari a parte - che ovviamente non dipendono dal Comune - le casse dell'ente pubblico risultato essere in buona salute: «Nel Consiglio Comunale del 29 marzo, l’Amministrazione Ariotti ha presentato il consultivo 2021: il nostro bilancio è solido e al riparo da qualunque evenienza».

Dal canto suo, il sindaco Angela Ariotti precisa che «Non c’è alcuna preoccupazione sulla nota vicenda della Sviluppo Santhià Srl che non potrà e non avrà alcun riflesso sul nostro bilancio come qualcuno, infondatamente, ha cercato di far credere. Alcuni importanti stanziamenti sono in arrivo: entro l’estate vorremmo mettere a posto il tetto della nostra biblioteca, sono già stati deliberati 50mila euro per questa finalità e, se non saranno sufficienti, siamo disposti ad aumentare lo stanziamento. Inoltre finanzieremo il capitolo verde con 50mila euro euro che saranno utilizzati in gran parte per l’acquisto di un trattore che i nostri operai utilizzeranno per prendersi cura delle piante e del verde comunale. Un altro importante stanziamento di 65mila euro riguarda lavori di manutenzione di piazza Zapelloni e della rete viaria, dove riteniamo importante rendere il traffico cittadino più sicuro con nuova segnaletica. Al contempo - conclude il sindco - i nostri uffici non si fermano: stiamo e continueremo a lavorare sui molti bandi aperti e con cui vogliamo rendere la nostra Santhià sempre più bella».