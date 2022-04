Dalla Valsesia ai mondiali in Florida - FOTO

Serata valsesiana per Wildcats Future, la squadra di Cheerleading juniores della Società Gym&Cheer qualificatasi ai Mondiali per club in Florida. Sabato, al teatro Civico di Varallo ha si è svolta la presentazione e ha avuto luogo una raccolta fondi benefica, insieme a Fondazione Valsesia Onlus, a favore del progetto “SOS-teniamoci”, e anche lapresentazione del progetto “Valsesia in the World”.

«Un ottimo riscontro di pubblico - commenta Donato Zanolo, della dirigenza dell aGym&Cheer - che dimostra la sensibilità dei varallesi nei confronti di temi importanti quali losport e l’inclusione sociale».

«I nostri ragazzi -ha commentato il supervisore tecnico e coach Silvia Zanolo - partiranno il 26 aprile per tornare il 4 maggio. Stanno lavorando molto per arrivare pronti a questa difficile sfida che li vedrà gareggiare con i migliori club del mondo. Siamo già orgogliosi di esserci qualificati, e sono certa che sapranno farsi valere».

Ai nastri di partenza, dunque, anche “Valsesia in the world” proposto da Carlo Stragiotti, della dirigenza della Gym&Cheer. Il progetto di promozione territoriale che i ragazzi porteranno avanti insieme ai loro colleghi di tutto il mondo. «Porteranno la Valsesia nel cuore - continua Stragiotti - e condivideranno con le altre squadre, e non solo, questo loro orgoglio. Distribuiranno materiale promozionale e avranno una divisa dedicata da utilizzare al di fuori delle gare. Molto importante sarà anche il contest fotografico, dove verranno pubblicate le foto dei nostri atleti sulla pagina Wildcats Cheerteam: quella che otterrà più interazioni, vincerà un premio, oltre che essere pubblicata sui giornali».

L’invito, dunque, per i valsesiani, è quella di votare la foto preferita del contest di “Valsesiain the world”.

«Orgogliosi della nostra terra - conclude Stragiotti - per cui lavoriamo con costanza ededizione. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla serata di sabato. Presentare questo progetto insieme alla Dirigenza è per me motivo di orgoglio e, anche, di emozione. Ai nostri ragazzi va il nostro in bocca al lupo».