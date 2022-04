Diapsi: «Un Brein Bunny per le sorprese di Pasqua»

Il laboratorio Brein, la “griffe” che produce borse, accessori e anche abbigliamento di design, non manca di creatività. In vista della Pasqua sono arrivati infatti i Brein Bunny, simpatici coniglietti di stoffa che sono un po’ la versione pasquale della calza della Befana… Infatti si prestano molto per essere riempiti di ovetti di cioccolato o di altre sfiziosità da regalare. Ma sono, come tutti i prodotti Brein, frutto di un design meticoloso e di scelta accurata di materiali. E’ pure bello collezionarli e tenerli come soprammobili.

Sono così cool che uno dei locali più noti di Vercelli, Taverna & Tarnuzzer, li espone in bella vista, sono ideali per contenere le loro prelibatezze di pasticceria, ma sono anche dei perfetti personaggi da ritrarre, magari sullo sfondo della Basilica di Sant'Andrea, o vicino ad altri monumenti, magari anche nel salotto di casa. Ci sono tanti modi per portarseli dietro e regalarli.

Ma non sono solo belli, hanno anche un loro senso e uno scopo ben preciso. Infatti questi prodotti sono interamente creati con tessuti di recupero e realizzati da persone che vivono disagi legati a una forte sofferenza psichica. Sostenendo questo Progetto viene offerta loro la possibilità di sperimentarsi in un ruolo sociale valido e continuativo, riprendendo così a vivere.

“Dai valore alla tua Pasqua portando sempre con te un Brein Bunny!” E’ questo lo slogan per questa nuova campagna che parte da Diapsi.

I Brein Bunny vi aspettano nell’atelier di via Dante Alighieri 93 - Vercelli, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Altre info sulle pagine Facebook e Instagram dell’associazione e di Brein.