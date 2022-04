Cavalcaferrovia Avogadro: partiti i lavori di demolizione

Con la rimozione dei new jersey che si trovavano su una parte di ponte, hanno preso il via gli interventi di demolizione del cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna.

I tecnici della General Smontaggi, l'azienda novarese che ha vinto la gara d'appalto dei lavori, stanno procedendo negli interventi utilizzando mezzi che rispettino le prescrizioni sulla portata della struttura, chiusa al traffico nel dicembre 2020 per il progressivo aggravarsi delle condizioni di ammaloramento delle strutture.

Come era stato spiegato qualche settimana fa, alla consegna del cantiere, i lavori procedono dalla zona di piazza Medaglie d'Oro verso via Trino, con la demolizione delle prime campate su lo smontaggio di quelle che sovrastano la ferrovia - che verranno poi demolite a terra.

«I primi interventi - spiega il vicesindaco Massimo Simion, dopo un sopralluogo al cantiere - riguardano la rimozione dei new jersey, la scarificazione dell'asfalto e la rimozione del materiale contenente amianto che, all'epoca della costruzione, era stato utilizzato per impermeabilizzare la struttura. Una volta operata la bonifica si passerà alla fase di demolizione vera e propria secondo le tempistiche previste».

Il cronoprogramma prevede sei mesi di cantiere per arrivare alla completa rimozione del ponte, con una serie di interventi di mitigazione delle polveri nella fase di demolizione delle strutture che si trovano a poca distanza dalle case di via Testi e via Forlanini.