Caso Ferrarotti e Sant'Antonio Abate, la replica del sindaco Pane

Gentile direttore,

In riferimento al documento pubblicato sul vostro sito InfoVercelli 24 in data 8 aprile 2022, «Veto su Ferrarotti al Sant'Antonio Abate: perché?», e considerato che i firmatari del documento mi fanno delle domande e poi rispondono loro, non ci sarebbe neppure necessità di replicare perché evidentemente hanno già tutte le risposte.

Ciò detto, ribadisco quanto ho già personalmente detto a Bruno Ferrarotti, ossia che non lo ritengo la figura più adeguata per far parte di un organo collegiale come il CdA dell’APSP S. Antonio Abate. Ognuno di noi – indipendentemente dalle doti intellettuali, che nel caso di Ferrarotti sono indiscusse – ha inclinazioni personali ad assumere decisioni in forma individuale o collegiale: ritengo che Bruno sia più votato a esprimersi in forma individuale.

Per quanto attiene le decisioni che riguardano il futuro dell’ente, prendo atto come i componenti dell’ex “Sinodo dei Sinistri” siano preparatissimi in tema di partenariato pubblico-privato, tanto da esprimere certezze assolute in merito alla non adeguatezza di tale strumento ancor prima di aver esaminato e valutato le proposte.

I componenti dell’ex “Sinodo dei Sinistri” affermano che Bruno Ferrarotti si sarebbe sicuramente opposto al partenariato pubblico-privato. Ricordo che le linee guida espresse dal Consiglio Comunale ai rappresentanti di nomina comunale all’interno del CdA dell’APSP S. Antonio Abate mettono al centro il benessere dell’ospite. Il compito di chi amministra l’ente è quello di trovare lo strumento più adeguato – percorrendo e valutando tutte le strade disponibili – per raggiungere tale finalità. Un no a priori, senza aver ascoltato l’opinione degli altri membri del Consiglio e valutato tutti i pro e contro degli strumenti sottoposti a valutazione, non è una modalità accettabile ed è una delle ragioni per la quale non ritengo adeguato Bruno Ferrarotti.

Io non sono nelle condizioni di esaminare quello che è arrivato sul tavolo dell'Ente, ma invito il CdA a fare le valutazioni del caso considerando tutte le opzioni disponibili e soprattutto fornendo valide alternative che possano garantire agli ospiti il miglior servizio possibile. La casa di riposo non è comunale, l’amministrazione esprime solo due consiglieri ai quali il Consiglio Comunale ha assegnato linee guida precise che devono essere seguite e condivise. Non è mai stata fatta alcuna pressione ai membri del CdA dell’Ente; l’unica indicazione che è stata data è di assumere decisioni motivandole.

Ritengo infine opportuno un atteggiamento un po’ più umile, soprattutto quando si parla di se stessi e del proprio percorso personale. Dire che quando nel CdA dell’IPAB c’era Ferrarotti andava tutto bene mi sembra, oltre che un’affermazione non veritiera, un approccio un po’ troppo supponente. Ricordo che nel periodo di “reggenza Ferrarotti” tutto andava così bene che l’Ente fu addirittura commissariato.

Il bilancio 2021 dell’Ente chiuderà comunque in pareggio ed è, in ogni caso, necessario tenere conto del devastante impatto che la pandemia Covid-19 ha avuto sulla parte economico-finanziaria sia degli Enti pubblici che delle società private. Attribuire responsabilità agli amministratori mettendo in relazione periodi storici completamente diversi tra di loro è sintomo di pregiudizio, di scarsa conoscenza delle situazioni e di tanta superficialità.

Il Comune, comunque, nelle situazioni di difficoltà, ha sempre fatto la sua parte e invito i componenti dell’ex “Sinodo dei Sinistri” a leggere le delibere della Giunta Comunale di questi ultimi anni prima di esprimersi.

In merito alla proroga del bando, ricordo che esiste la facoltà di prorogarne il termine tanto che è stata fatta analoga cosa anche per il ruolo del comandante della polizia municipale del comune.

Ciò detto, è necessario procedere spediti senza intoppi e soprattutto evitando immotivata propaganda negativa che serve solo a dare una rappresentazione dell’Ente non veritiera, che lo rende poco appetibile sul mercato.