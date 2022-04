Fiera di Primavera, visita ai rifugi antiaerei e passeggiata tra i musei: una domenica ricca di appuntamenti

Abbigliamento, calzature, oggettistica per la casa e prodotti delleccellenza gastronomica a chilometro zero: è il giorno della Fiera di Primavera in viale Garibaldi e piazza Pajetta. La manifestazione organizzata da Ascom ospita circa 150 stand che trovano spazio lungo viale Garibaldi e piazza Paietta: giunta alla 17° edizione la fiera sarà aperta dalle 9 alle 19,30: partner della manifestazione, oltre a Comune ed sostenitori istituzionali, è Slow Food Vercelli, che ripropone il mercatino con i prodotti e i sapori di altissima qualità provenienti dai presidi del territorio.

Per i bambini è stato pensato il percorso ludico dei “Giochi dei Nonni": spazio dunque agli intrattenimenti di un tempo da provare anche in squadra, alla presenza di animatori.

Nella giornata di oggi domenica 10 aprile, prosegue anche la manifestazione "Tracce di guerra" con la possibilità di visitare, grazie ai volontari de La Rete, i rifugi antiaerei di piazza Cavour e quello mai aperto prima di piazza Zumaglini, posto sotto la sala della borsa risi. Una manifestazione che, nella giornata di sabato, ha visto oltre 700 visitatoria andare alla scoperta di queste tracce di un passato che, purtroppo, in alcune zone del mondo è sempre di sconvolgente attualità. Le visite possono essere effettuate dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18; non è prevista la prenotazione, è sufficiente presentarsi all'ingresso dei due rifugi muniti di mascherina FFp2.

Per gli amanti dell'arte e del benessere, inoltre, la giornata propone una passeggiata culturale tra i musei: dalle 14,30 l'appuntamento è con il progetto Dedalo Vola. La passeggiata prende il via al Mac per scoprire alcuni aspetti delle collezioni, unire al benessere fisico anche la cura della mente. Dal museo archeologico si passerà al Borgogna dove sarà ospitata anche una tappa illustrativa su Palazzo dei Musei di Varallo, per poi toccare il Leone e chiudersi al Museo del Tesoro del Duomo. Il percorso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria al 389/2116858.