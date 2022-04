«Veto su Ferrarotti al Sant'Antonio Abate: perché?»

Riceviamo e pubblichiamo.

«Ferrarotti, al Sant'Antonio Abate, non va bene: perché?» Perché: “Per questo ruolo sono necessari compatibilità e attitudine alla collaborazione e alla condivisione” e ancora “Ferrarotti mostra maggiori difficoltà dal punto di vista dei rapporti umani con gli altri consiglieri” (dichiarazione del Sindaco a La Sesia online - 30 marzo). Tradotto: Ferrarotti è incapace di fare squadra. Sorge una domanda: come mai tutte le dimissioni dei consiglieri in questi ultimi anni sono avvenute quando Ferrarotti non era in CdA ?

Antefatti: 16 novembre 2021: si dimettono i due consiglieri nominati da Pane. Al Sindaco sono necessari 2 mesi per pubblicare un nuovo bando, che si chiude il 28 febbraio: perviene una sola domanda, quella di Bruno Ferrarotti. Poiché Ferrarotti è persona notoriamente allergica agli ordini, il Sindaco si inventa una procedura utile a risolvere il suo problema: non nominarlo. Prolunga fino al 21 marzo i tempi del bando scaduto (con una procedura estremamente discutibile dal punto di vista amministrativo) ed il 28 nomina due nuovi componenti, omettendo di considerare che Ferrarotti si occupa di temi socio sanitari da circa cinquant’anni. Riteniamo che le valutazioni del Sindaco sulle sue capacità di tenere rapporti interpersonali siano semplicemente vergognose.

Noi riteniamo che il vero problema sia il futuro del Sant’Antonio Abate. Nei due anni in cui Ferrarotti ed altri lo hanno amministrato i bilanci dell’Ente sono stati positivi. Secondo una dichiarazione pubblica di un amministratore ancora in carica gli anni 20/21 si sono chiusi con perdite vicine ai 200.000 € ciascuno. Il bilancio regionale del 2022 da cui conseguono le convenzioni che potrebbero aiutare gli ospiti e lo stesso Sant’Antonio Abate, non prevedono maggiori trasferimenti. Quindi anche per il 2022 si possono ipotizzare le stesse difficoltà.

Dopo tre anni di bilanci passivi il CdA potrebbe chiedere alla Regione la privatizzazione dell’Ente. Ad oggi ci sono già due offerte per la gestione, il Sindaco alcuni mesi fa si era lamentato pubblicamente perché non erano state esaminate ed il 21 gennaio, su La Sesia, sosteneva “Credo che la soluzione per la nostra casa di riposo sia un partenariato pubblico-privato”. Questo passaggio Ferrarotti di certo lo avrebbe ostacolato con tutte le sue forze.

Questa è la vera ragione del perché Ferrarotti vada tenuto fuori dal CdA.

Agli ospiti del Sant’Antonio Abate ed a tutto il personale l’augurio che le nostre previsioni siano sbagliate.

Fausto e Giorgio Cognasso, Franco Croce, Giuliana De Gasperi, Maurizia Gnemmi, Patrizia Massazza Giovanni Tricerri