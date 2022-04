Letterature Urbane: mostra fotografica in ospedale

Una trentina di pannelli, con le immagini che, lo scorso, autunno, furono esposte a Letterature Urbane nell'annuale appuntamento organizzato da “Perché no?” di Antonio Buonocore. La riproduzione delle opere di Chiara Manchovas, Chiara Mazzeri, Olga Karlovac, Martin Addison, Igor Andreev, BcA, Gennadi Blohin, Anzor Bukharsky, Daniel Castonguay, Michele Di Donato, Oleksii Konchenko, Roamno Manchovas e Fiorenzo Rosso accolgono, fino al prossimo 27 maggio, pazienti, personale e visitatori che attraversano il corridoio d'ingresso dell'ospedale di Vercelli. Immagini di grande potenza evocativa per creare uno spazio d'arte in un luogo solitamente deputato a ben altri fini: Progetto Dedalo torna ad animare gli spazi ospedalieri con una rassegna inaugurata giovedì e utilizzata anche per la presentazione della versione definitiva del “Codice europeo contro il cancro” che vede 12 vercellesi conosciutissimi nel mondo della cultura e degli spettacoli prestarsi come testimonial di un messaggio di prevenzione e salute.

«Letterature Urbane nasce con lo scopo di coniugare cultura, solidarietà e promozione della salute, visto che l'obiettivo finale è la raccolta di fondi per l'Airc – dice Buonocore al simbolico taglio del nastro -. Abbiamo volentieri accolto l'invito di partecipare con le opere al Progetto Dedalo, esponendo le foto qui in ospedale perché siamo convinti che l'arte possa essere di casa ovunque».

La foto simbolo è lo scatto che ritrae un nomade dell'Est «Appartenente a una comunità molto apprezzata e ben accolta ovunque perché i suoi componenti sono accompagnati dalla fama di essere persone che si prendono cura dei luoghi in cui soggiornano, lasciandoli più belli e puliti», spiega Buonocore. Quasi una metafora dell'arte che “cura” le ferite dell'animo e che, nelle intenzioni di Dedalo, aiuta a migliorare salute e benessere dell'individuo.

«Quest'anno abbiamo agganciato Dedalo a una ricerca, elaborata insieme all'Università del Piemonte Orientale che ha lo scopo di capire quale sia l'impatto della cultura sul benessere delle persone e delle comunità – spiega Alessandro Coppo, psicologo Asl e referente del progetto -. E per questo abbiamo voluto aprire l'ospedale a mostre d'arte, laboratori creativi e teatrali. Occasioni di incontro e di cultura che portano l'arte in un luogo di cura, valorizzandone l'aspetto terapeutico».