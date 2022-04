Engas Hockey Vercelli, Punset: "Partita ben giocata con Correggio. Ora valorizzare il lavoro dell'intera stagione"

Mister Sergi Punset analizza la vittoria di ieri sera con il Correggio per 6-3 “Abbiamo disputato una gran partita, tranne in un minuto in cui c’è stato un po’ di caos. Un momento di sbandamento causato dall’intenso modo di giocare del Correggio che cerca sempre di uscire in contropiede. In generale, siamo stati in pieno controllo, ma anche vero anche che davanti alla porta abbiamo sbagliato tanto: se avessimo marcato qualche rete in più, saremmo stati più tranquilli”.

Per conoscere l’avversario di HV nei preliminari di playoff bisognerà attendere fino a mercoledì prossimo, visto che quest’ultima giornata di regular season si giocherà a scaglioni: “Grosseto stasera ha perso (recupero della 23esima giornata, ndr) a Valdagno per 9-2 e così è rimasta in classifica dietro a noi. (Ndr: al Grosseto manca ancora una partita per chiudere la regular season: la giocherà questo sabato in casa contro Forte dei Marmi) Il Montebello ha vinto a Follonica per 9-5. Dobbiamo aspettare la partita fra Montebello e Sarzana: Montebello ha alzato il proprio livello in questa ultima fase di stagione regolare.”

La disamina del mister Catalano di HV spazia guardando alla stagione nel suo complesso: “Dopo la partita col Sandrigo abbiamo visto un cambiamento nella squadra a livello psicologico, poi, con il Valdagno ci siamo ben comportati raggiungendo un pareggio che ci è valso la salvezza: questo ha aiutato la squadra che ora lavora con la testa più libera. Certo, nei preliminari dei playoff giocare contro la nona non sarebbe la stessa cosa che farlo contro la decima, concludendo settimi. Se poi, sempre accedendovi da settimi vincessimo i preliminari, a quel punto andremmo ai playoff veri e propri scontrandoci con i secondi in classifica, ossia il Lodi. Sarebbe un bel derby. A livello di stagione generale sono contentissimo perché la squadra, dall’inizio fino ad ora, ha lavorato benissimo, anche reagendo al momento di difficoltà patito durante il girone di ritorno. L’importante ora è valorizzare quanto fatto da agosto ad oggi: meritiamo di finire bene e lo stiamo facendo”.

Passiamo a Giorgio Maniero: “Ora ci sono i preliminari di playoff, ma siamo contenti perché il nostro obiettivo vero era la salvezza: non solo l’abbiamo conquistata, ma si è portato a casa qualcosa in più . Abbiamo lavorato tanto e ce lo siamo meritato, ora vedremo chi sarà il nostro avversario, ma adesso c’è solo da sognare”. HV non ha più niente da perdere e si candida come mina vagante dell’ultima parte di campionato: “I playoff sono a se stanti, non c’entrano niente col la regular season: si sa, sono partite secche e si può vincere e perdere con tutti. Se giocheremo bene, soprattutto qui in casa, per tante squadre non sarà facile, come si è visto durante l’anno. Chiaramente bisogna restare concentrati, attenti e fare le cose perbene, in tal caso ci potremmo togliere qualche soddisfazione”. Davvero ora si può giocare divertendosi: “Sì, quello sempre! Poi con una curva così impossibile non farlo!”.

Fabio Errico, ex portiere di Hockey Vercelli e ieri autore di una bella prova fra i pali del Correggio “Non è bastata una mia buona partita, purtroppo è un momento difficile a livello di salute, sia mio che dei miei compagni: siamo un po’ decimati. Potevamo far meglio, ma va bene così”. Errico parla dell’immediato futuro delle due squadre: HV impegnato nei preliminari dei playoff e Correggio nei playout: “Vedo il Vercelli molto in forma, dopo un momento difficile penso l’abbia ritrovata in modo perfetto. Per quanto riguarda noi, nei playout vogliamo dare il massimo per salvarci; spero di rimettermi il più possibile dal problema alla spalla e darò il massimo come ho sempre fatto”.