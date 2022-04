Incontro con Di Martino, fotografo delle celebrity

Una bellissima chiacchierata, un incontro di quelli che non si dimenticano, quello cui hanno assistito ieri le studentesse e gli studenti del corso Moda dell’Ipsia Lombardi di Vercelli. Sabrina Falanga, giornalista e scrittrice, ha intervistato Gabriele Di Martino, noto come il fotografo delle celebrity. Fotografo professionista, affermato e ormai lanciatissimo nel campo della moda, Di Martino si è raccontato a 360 gradi, dagli inizi da autodidatta, guidato soltanto da una immensa passione, ai molti sacrifici per affermarsi nel proprio campo fino al raggiungimento di obiettivi che sembravano impossibili. Il suo nome oggi è legato a celebri scatti di Chiara Ferragni o Paola di Benedetto, ma per arrivare a catturare l’immagine perfetta la gavetta è stata tanta, come anche le difficoltà al limite del bullismo che si trova in tutti gli ambienti. La voglia di sperimentare e il desiderio di migliorarsi lo hanno però sempre spinto a perseverare in questo campo. Studentesse e studenti non si sono lasciati scappare l’occasione di indagare su come siano dal vivo i vip, o di cercare di carpire i segreti di uno shooting fotografico di moda. Un incontro di alto livello, ma soprattutto un’occasione bellissima per confrontarsi con un professionista del settore, sognando, chissà, un servizio con gli abiti realizzati proprio nel laboratorio della nostra scuola.