7 dritte per trovare lavoro con facilità nel 2022

Il tasso di disoccupazione in Italia è ancora elevato, eppure le opportunità in campo lavorativo non mancano nel nostro Paese: al contrario, stando a quanto affermato da diverse aziende, sembra che le posizioni aperte siano numerose ma che sia difficile trovare dei candidati idonei. Chi dunque è in cerca di un nuovo impiego non dovrebbe scoraggiarsi, ma piuttosto rimboccarsi le maniche per riuscire ad avere tutti i requisiti che al giorno d’oggi sono considerati fondamentali Vediamo insieme alcuni consigli utili per evitare inutili perdite di tempo e trovare lavoro con maggior facilità nel 2022.

1. Studiare il mercato del lavoro

Il primo passo da compiere se si è in cerca di un nuovo impiego è quello di studiare il mercato del lavoro: informarsi dunque in merito a quelli che sono i settori in cui vi è una maggior domanda di figure professionali. La situazione, da questo punto di vista, cambia in fretta: di anno in anno si creano nuove opportunità e se non si studia il mercato del lavoro si rischia di perdere l’occasione della vita. Come fare? Semplice: è sufficiente effettuare una ricerca online per capire quali siano i ruoli maggiormente richiesti al giorno d’oggi e farsi un’idea di quello che cercano le varie aziende.

2. Conseguire una certificazione linguistica

Ormai non è certo un segreto: la padronanza di almeno una lingua straniera come l’inglese è diventata un requisito fondamentale per la maggior parte delle figure professionali. Basta leggere i vari annunci che vengono pubblicati dalle aziende per capire quanto sia importante conoscere le lingue straniere. Chi non possiede tale requisito, rischia di trovarsi completamente tagliato fuori dal mondo del lavoro e conseguire una certificazione linguistica è senza dubbio un’ottima idea. Fortunatamente al giorno d’oggi esistono piattaforme che consentono di imparare lingue online in modo efficace e non troppo dispendioso. Si può scegliere il proprio docente ed impostare le lezioni sulla base dei propri obiettivi, sicché ottenere la giusta preparazione per superare il test e conseguire una certificazione è molto più semplice ed accessibile.

3. Seguire un corso di formazione

Per trovare un lavoro al giorno d’oggi non è sempre necessario avere una laurea, ma un attestato di partecipazione ad un corso di formazione professionale può fare una grande differenza. Ci sono infatti mestieri che sono piuttosto gettonati, che potenzialmente si potrebbero svolgere senza alcun titolo di studio specifico ma che prevedono comunque delle competenze ben precise. Seguire un corso professionalizzante consente di partire un passo avanti rispetto agli altri candidati ed avere maggiori chance di essere selezionati.

4. Redarre un curriculum vitae dettagliato

Il curriculum vitae è ancora importantissimo, perché è una sorta di biglietto da visita e nella prima fase di scrematura delle candidature gli addetti alle risorse umane possono basarsi solo su questo documento per selezionare le persone più idonee per il posto di lavoro. Vale dunque la pena redarre il curriculum con attenzione, inserendo tutte le informazioni utili e curando anche la forma in modo che risulti il più professionale possibile.

5. Iscriversi ai portali di offerte lavorative

Per trovare un impiego con maggior facilità nel 2022 è ancora decisamente utile iscriversi a quei portali specializzati nella pubblicazione di offerte di lavoro. Nella stragrande maggioranza dei casi questi siti sono completamente gratuiti ed inviano delle notifiche ogni volta che un’azienda apre una posizione. Iscriversi ad un portale simile significa dunque non perdersi le opportunità che di giorno in giorno si vengono a creare e risparmiare moltissimo tempo prezioso.

6. Contattare direttamente le aziende

Una volta studiato il mercato del lavoro ed individuate quelle aziende che risultano più interessanti, vale la pena contattarle direttamente. Certo, può capitare di sentirsi rispondere che è necessario passare attraverso i canali ufficiali (dunque inviare il curriculum via mail, ecc.) ma non va sempre così. In alcuni casi le aziende sono disposte a fissare colloqui per valutare i candidati che si propongono spontaneamente, anche perché le persone propositive sono in genere viste di buon occhio. Conviene dunque fare almeno un tentativo.

7. Curare la propria immagine online

Un ultimo importante consiglio per coloro che sono in cerca di un nuovo impiego è quello di curare la propria immagine online. Sempre più spesso infatti gli addetti alla selezione del personale vanno a cercare i candidati all’interno dei social network, per avere maggiori informazioni e farsi un’idea più precisa sul loro conto. È dunque ovvio che presentarsi in modo professionale, eliminare le fotografie ed i post che potrebbero compromettere la propria reputazione è importante per non bruciarsi delle importanti opportunità in campo lavorativo.