Una fila di palme davanti alla Caserma Garrone

Una fila di palme a riempire l'aiuola spartitraffico di piazza Cugnolio davanti alla Caserma Garrone. Una scelta certamente inconsueta, quella del Comune, per riqualificare un'area da sempre in cerca di una propria personalità.

Le piante sono state messe a dimora nel pomeriggio di giovedì e le immagini di operai e mezzi al lavoro per posizionare le palme sono state condivise sui social dall'assessore al Decoro urbano, Emanuele Pozzolo, accompagnate dalle immancabili stoccate al centro sinistra.

«In realtà - dice Pozzolo - le palme sono la tipologia di piante adatte per quello spazio così lungo e stretto: hanno un apparato radicale che non danneggia l'asfalto, non necessitano di potature e la loro manutenzione costa pochissimo. Una scelta mirata per quel luogo particolare».

Una scelta dal sapore "esotico" che avrebbe già fatto storcere il naso a qualche consigliere comunale e che quasi certamente sarà destinata a far discutere come tutte quelle collegate alla manutenzione del verde pubblico. «Sono scelte - commenta Pozzolo -: le palme possono piacere o meno ma di certo sono meglio di un'aiuola incolta colonizzate da erbacce».

Nelle prossime settimane, intanto, il Comune metterà mano al piano delle piantumazioni lungo i viali e nelle aree in cui è stato necessario abbattere essenze malate. Ma lì, ovviamente, si faranno scelte armoniche con gli alberi esistenti.