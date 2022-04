Dal 13 al 27 aprile lo spazio espositivo della sala delle "Unghie" situato nel complesso di San Pietro Martire (area PISU) ospiterà la mostra del pittore Enzo Maio dal titolo “Una carezza alla morte (9 agosto 1944)”, dedicata alla strage, perpetrata dai nazifascisti, di 23 civili nella località di Roasio.

Presentata per la prima volta a Roasio in occasione del 75° anniversario della strage, la mostra che fonde un alto contenuto artistico con il dramma della storia, è organizzata da ANPI Sezione Città di Vercelli "Anna Marengo" nell'ambito delle iniziative in preparazione del 25 Aprile.

L'inaugurazione avverrà il 13 aprile alle ore 18.

L'apertura al pubblico è prevista tutti i giorni, con esclusione di Pasqua e Pasquetta, dalle ore 17 alle 19.