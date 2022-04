Croce rossa: consigli per uno stile di vita sano

I giovani della Croce Rossa tornano “in piazza”, dopo un lungo e difficile periodo che ha profondamente “segnato” la nostra vita.



Domenica 10 aprile dalle ore 9 alle ore 17:30, in piazza Cavour, i giovani del Comitato di Vercelli coadiuvati da quelli di Casale Monferrato effettueranno alcune attività divulgative per la promozione degli stili di vita sani e sicuri.



Negli stand allestiti con attività multisensoriali, i vercellesi, specie i giovani, verranno coinvolti in esperienze indirizzate alla sensibilizzazione dei rischi che derivano dall’adozione di comportamenti errati alla guida come alta velocità, guida distratta, mancato rispetto del codice della strada, abuso di alcool.

In altri stand, i visitatori saranno coinvolti in attività di educazione alla sessualità e prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST), al rispetto delle persone, dei loro orientamenti sessuali e alla promozione di una cultura della non-discriminazione.