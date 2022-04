La sfida delle Olimpiadi delle Neuroscienze

Il 19 marzo Nadia Biagetti, Marta Tortolone e Giulia Zanirato, allieve dell’Istituto professionale Lanino si sono recate presso l'Universitá di Torino – dipartimento di Neuroscienze per svolgere le Olimpiadi delle Neuroscienze.

«L'esperienza da noi vissuta è stata molto interessante, intensa ed emozionante. Ci siamo trovate in un mondo a noi entraneo, in cui dopo poco ci siamo sentite totalmente accolte. Nonostante la difficoltà della prova regionale, abbiamo raggiunto un risultato soddisfacente, anche se non la vittoria. Al nostro bagaglio personale abbiamo aggiunto una bella esperienza e una consapevolezza maggiore del nostro sapere», raccontano.