Ztl addio, Santhià revoca la chiusura di corso Nuova Italia

Dopo quasi 10 anni, Santhià revoca la Ztl in corso Nuova Italia. Da sabato 9 aprile, la zona a traffico limitato, che nell'ultimo periodo era già stata limitata alla sola giornata di domenica, sparisce definitivamente: l'ordinanza di revoca, che fa seguito all'atto politico, è già affissa all'albo pretorio del Comune. Contestualmente viene istituita una zona di sosta regolamentata dal disco orario nel tratto di corso Nuova Italia compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Tricerri dove sarà in vigore il limite orario dei 30 all'ora.

Una decisione che il sindaco Angela Ariotti attribuisce alla volontà dell'amministrazione comunale di sostenere la ripresa del commercio dopo il periodo della pandemia. «Siamo consapevoli che il periodo che stiamo affrontando necessiti di decisioni importanti - commenta Ariotti -. Un periodo di restrizioni causa pandemia, forti aumenti a carico di famiglie e imprese porta inevitabilmente, per molti di noi, sofferenze non solo economiche, ma anche psicologiche. Ed è con questa consapevolezza che riteniamo di prendere un’importante decisione, rispettando le valutazioni delle attività economiche della città che sono arrivate sul nostro tavolo. A partire da sabato 9 aprile Corso Nuova Italia tornerà percorribile sempre, dunque senza limitazioni di circolazione alcune».

Nell'annunciare la decisione il sindaco invita i santhiatesi «a rispettare le regole dal punto di vista della viabilità e vivibilità dello spazio urbano, dal punto di vista dei parcheggi, il rispetto del disco orario, dei limiti di velocità, la tutela dei pedoni e ciclisti del nostro corso. Fin da subito stiamo ragionando su investimenti che coinvolgeranno corso Nuova Italia, sia per quanto riguarda viabilità e sicurezza stradale, sia per quanto concerne decoro urbano, abbellimento e illuminazione».

Secondo il sindaco, «Questo che potrebbe essere visto come un tornare sui propri passi rispetto a una politica iniziata 10 anni fa, è in realtà un tentativo di rivitalizzare il centro storico e il commercio locale in un momento molto particolare della nostra storia», conclude Angela Ariotti