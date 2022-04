Coopstartup Piemonte: Il progetto per la promozione di startup cooperative

Possono partecipare alla call gruppi di minimo tre persone in maggioranza under 40 che abbiano un’idea imprenditoriale da trasformare in impresa cooperativa, oppure le cooperative costituitesi dopo il 1 gennaio 2021.

Tutti gli iscritti al bando saranno inseriti in un percorso di formazione gratuita sui principi delle start up cooperative. I progetti selezionati saranno poi ammessi a un percorso one-to-one per sviluppare la propria idea e redigere un business plan al termine del quale i vincitori potranno costituirsi in impresa cooperativa e ricevere un premio pari a 6.500 euro a fondo perduto per le spese di avvio e sviluppo delle attività e voucher spendibili in servizi di formazione, assistenza e tutoraggio.

Un premio speciale, grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, sarà assegnato ai due progetti che si distingueranno nell’ambito della cooperazione sociale. Mentre per tutti i vincitori Nova Coop offrirà buoni acquisto e l’agenzia formativa Inforcoop Ecipa Piemonte voucher formativi.

Il progetto nasce per supportare lo sviluppo di idee imprenditoriali e favorire l’occupazione giovanile, oltre ad apportare benefici sul territorio in termini di aumento dell’occupazione e di crescita economica, sociale e culturale come spiega il presidente di Legacoop Piemonte Dimitri Buzio: “Il bando Coopstartup rappresenta un'altra tappa del nostro impegno per creare nuovi soci e contribuire a costituire una nuova classe dirigente sia attraverso il ricambio generazionale in cooperative già esistenti sia con la creazione di nuove imprese che rappresentino per ragazze e ragazzi la possibilità di garantirsi una buona e stabile occupazione, considerando anche che quella cooperativa è una forma di impresa più duratura e che meglio resiste alla crisi rispetto ad altre”.

Per il direttore generale di Coopfond Simone Gamberini ha spiegato: “La cooperazione è uno strumento capace di permettere a tante persone, soprattutto giovani, di trasformare i propri sogni in un’impresa arricchendo il nostro tessuto economico di nuovi soggetti e nuove competenze, un obiettivo ancor più strategico in questa fase di ripresa”.

Il progetto Coopstartup ha il patrocino della Regione Piemonte e della Città di Torino e si svolge anche grazie al sostegno dei partner operativi: Università di Torino, 2i3t – Incubatore di imprese di Unito, Politecnico di Torino, I3p – Incubatore imprese innovative Politecnico di Torino – Fondazione Compagnia di San Paolo - Nova Coop – Inforcoop Ecipa Piemonte e l’Entrepreneurship and Innovation Centre (EIC) del Politecnico di Torino

Per informazioni su Coopstartup: piemonte.coopstartup.it- piemonte@coopstartup.it