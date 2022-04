In via Ivrea un parco attrezzato per favorire l'attività sportiva all'aperto

Un'area attrezzata per la pratica dello sport all’aperto: lo spazio verde tra via Ivrea e via Salvo D’Acquisto verrà infatti ridisegnata con la posa di attrezzature per l'attività sportiva individuale, con attrezzi pensati anche per le persone con disabilità e con la creazione di qr-code che diano consigli mirati sull'attività da svolgere. Questo grazie al contributo ottenuto dal Comune di Vercelli che, circa un anno fa, aveva partecipato al bando “Progetto Sport nei Parchi”, promosso da Sport e Salute S.p.A. e ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani.

«L’Amministrazione è attenta a tutte le opportunità che sostengono lo sport – spiega il sindaco Andrea Corsaro – questo progetto ci è sembrato in particolar modo interessante in quanto offre una duplice occasione, la valorizzazione di un’area verde cittadina e la creazione di un nuovo spazio attrezzato per lo sport all’aperto».

Oltre all’allestimento, al recupero e alla gestione di attrezzature nei parchi urbani, il progetto promuove anche nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto che si possono svolgere sia in autonomia, sia con il supporto delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche del territorio.

«Tutte le iniziative che promuovono l’attività sportiva sono benvenute – continua l’assessore allo Sport Domenico Sabatino -; gli amanti dello sport potranno utilizzare gratuitamente le strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva a corpo libero all’aperto, che verranno anche dotate di un sistema integrato di QR Code che darà accesso alla visione di video tutorial per il loro utilizzo, in questo modo anche i meno esperti potranno usufruire della nuova area».