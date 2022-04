Danza Terapia: tre incontri a Villa Cingoli

Il Centro per le Famiglie Villa Cingoli organizza, nella sede di Villa Cingoli, un laboratorio di danzaterapia rivolto a tutti i bambini dai 4 ai 9 anni insieme a un adulto di riferimento. Arteterapia, Danzamovimentoterapia, Musicoterapia, Teatroterapia, avendo come obiettivo il benessere, non sono professioni sanitarie e non svolgono attività riservate alle professioni sanitarie. Le Arte Terapie sono pratiche professionali, di matrice artistica, finalizzate a promuovere le risorse creative di individui e gruppi, per sviluppare benessere personale e sociale.

Non serve nessuna preparazione di danza per iscriversi, basta un abbigliamento comodo e delle scarpe da ginnastica. Il ciclo di incontri sarà condotto da Jessica Saccomanno, psicologa e danza terapeuta, e da Giulia Campagna, danza terapeuta e danzatrice.

Gli appuntamenti si svolgono dalle 10 alle 12 nei sabati 16 aprile; 14 maggio e 25 giugno a partecipazione gratuita. Per la partecipazione è richiesto il green pass (o essere in regola con la normativa vigente se diversa). Per iscriversi clicca sul link e compila il questionario: https://forms.gle/n9iqwD1jDYnfVZdKA.

«Sviluppare il potenziale creativo di ogni persona è la strada perseguita dalle Arti Terapie per promuovere la capacità dell'essere umano di adattarsi al mondo, utilizzando le risorse proprie e del contesto di appartenenza - spiegano gli organizzatori -. Villa Cingoli è il nome del Centro per le Famiglie di Vercelli e la missione del Centro è aiutare le persone a prendersi cura di sé stesse, dare benessere alla comunità attraverso il lavoro di diverse professionalità, attività e condivisione di obiettivi con il territorio».