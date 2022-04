Vicolungo: incidente sulla A4, due morti

Incidente mortale questa mattina sulla autostrada A4 in direzione Milano. Nei pressi del casello di Vicolungo, in provincia di Novara, un furgone con 4 persone a bordo si è scontrato con un mezzo pesante. Due persone sulla cinquantina sono decedute, altre due, rimaste ferite, sono state ricoverate in codice giallo all'ospedale Maggiore di Novara. Ancora in corso gli accertamenti.

L’autostrada è ancora chiusa in direzione Milano: le automobili vengono fatte uscire al casello di Biandrate-Vicolungo o deviate sulla A26. Regolare invece la circolazione per chi è diretto verso Torino.