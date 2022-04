Furgone a fuoco: chiuso un tratto della Tangenziale Nord

Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate, dalle 15 circa di martedì, in un incendio che ha interessato un autocarro carico di generi alimentari in transito sulla sp 11 in direzione Novara. La colonna di fumo nero che si è sprigionata dal mezzo, che l'autista è riuscito a fermare a lato della carreggiata, è stata a lungo ben visibile anche da lontano.

L'incendio è avvenuto sul raccordo della tangenziale tra la zona della rotonda per Caresanablot e l'uscita per il rione Isola: il tratto di strada compreso tra via Valter Manzone e l'uscita Vercelli Isola è attualmente chiuso al traffico per consentire gli interventi di messa in sicurezza.

Sul posto con i Vigili del Fuoco sono al lavoro gli operatori Anas, la Polizia Municipale di Vercelli, la Polizia Stradale di Vercelli: l'intervento è tuttora in corso.