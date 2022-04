Seso, bilancio risanato e progetti di crescita

Lunedì 4 aprile è stato approvato il bilancio 2021 di Seso Srl. L’assemblea, composta dall’amministratore unico Marisa Varacalli, dal direttore Dario Pavanello, dal revisore dei conti Bruno Brizzi e dal vicesindaco Fabrizio Bonaccio, ha verificato un utile di esercizio pari a 146.757,91 euro.

«Un risultato molto lusinghiero – commenta Varacalli – ottenuto con perizia e oculatezza, e che consente ora a Seso di progettare il proprio sviluppo futuro, non solo nel settore della raccolta rifiuti, ma anche in altri settori, e non solo sul territorio di Borgosesia ma offrendo i propri servizi anche ad altri comuni della provincia di Vercelli».

Nel corso dell’assemblea è stato evidenziato che la Società in house del Comune di Borgosesia ha ripianato totalmente i debiti pregressi, e ha attivato l’accantonamento del tfr per i dipendenti: «Nel 2017, la Società dichiarò perdite per 247.785 euro: con una nuova direzione ed il riassetto totale della gestione, impostato dal sindaco Tiramani – spiega il direttore, Dario Pavanello – siamo riusciti a salvare Seso e a farla crescere. Abbiamo anche deciso di accantonare il trattamento di fine rapporto per i nostri dipendenti: atto non obbligatorio che però abbiamo voluto adottare a titolo di garanzia per il nostro personale».

L’Assemblea è stata anche occasione per discutere di aumento del capitale, dovuto all'ingresso di altre amministrazioni pubbliche nella compagine societaria.

Oggetto di discussione anche le nuove opportunità per lo sviluppo del Centro di Raccolta di Plello: «L’obiettivo è quello di estendere il nostro servizio – spiega Varacalli – prestandolo non solo al Comune di Borgosesia, ma anche a tutti i cittadini dell’area intorno alla città. Analogamente, Seso progetta di mettere i propri servizi (pulizia strade, cura aiuole ecc) a disposizione anche di altri Comuni della Valsesia».

Soddisfazione anche da parte di Bonaccio: «Un altro tassello del nostro impegno per Borgosesia si è completato: risanare e portare in attivo la Società in house del Comune non era scontato – commenta il Vicesindaco – ma era per noi fondamentale: grazie ad un’amministrazione ed una direzione seria e preparata, siamo riusciti ad imprimere un nuovo corso a questo importante servizio, nel rispetto dei dipendenti e dei cittadini, ed i numeri emersi dal bilancio dicono che anche in questo caso la cosa pubblica è stata gestita con correttezza e serietà – conclude Bonaccio - ora ci si può lanciare verso nuovi progetti, forti del buon lavoro fatto a Borgosesia: ci sono già diversi contatti e penso che il servizio verrà quanto prima esteso».