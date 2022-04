Aranco Futsal, inaugurazione con coda polemica

Inaugurazione con coda polemica per il campetto “Aranco Futsal” allestito al circolo Acli della frazione borgosesiana. A movimentare il pomeriggio, organizzato dal presidente dell'Asd Per la Vita Christian Belotti, è stata la contestazione, condita da espressioni pesanti e affatto lusinghiere, che il marito dell'ex vicesindaca ha riservato all'assessore comunale allo Sport, Paolo Urban, intervenuto alla cerimonia in rappresentanza del Comune.

Un episodio che non è sfuggito all'attenzione dei partecipanti al pomeriggio che, attraverso i social, hanno lungamente commentato l'accaduto. Una vicenda che risente forse di un po' di nervosismo pre-elettorale che si inizia a respirare nella cittadina valsesiana dove a giugno si voterà per il rinnovo dell'amministrazione comunale.

L'accaduto, comunque, non avrà altri strascichi: Urban ha evitato repliche pubbliche, mentre Belotti, dopo aver precisato che nessun iscritto delle associazioni era coinvolto nella vicenda, ha chiarito sui social di aver invitato personalmente l'assessore e ha confermato la propria considerazione verso Emanuela Buonanno che si era sempre dimostrata vicina al circolo.