Processione delle Macchine, le novità del 2022

Un percorso leggermente modificato, l'invito a indossare la mascherina Ffp2 e la benedizione finale, con il messaggio dell'arcivescovo, sul sagrato e non all'interno della basilica di Sant'Andrea. Facendo attenzione a evitare eccessivi assembramenti dopo due anni torna la Processione delle Macchine, tradizionale momento di fede del Venerdì Santo.

Arcidiocesi, confraternite, Comune, Vigili del Fuoco e volontari che si alternano nel trasporto del grandi gruppi statuari hanno concordato, lunedì sera, le modalità di svolgimento della processione che, per la gran parte, ricalcheranno quelle della tradizione: nella serata di Venerdì Santo 15 aprile il ritrovo è alle 20.30 davanti alla basilica di Sant'Andrea.

Il percorso seguito dai gruppi statuari sarà leggermente modificato rispetto a quello consueto e toccherà via Guala Bicheri, piazza Sant'Eusebio, piazza D’Angennes, via Duomo, via Gioberti, piazza Cavour, via Galileo Ferraris per fare ritorno davanti a Sant'Andrea per il messaggio finale di monsignor Marco Arnolfo. Rispetto al passato, dunque, verranno saltate le vie Sant'Antonio, Monte di Pietà e Verdi, più strette di complesse da gestire; nei prossimi giorni, con la pubblicazione del calendario delle celebrazioni della Settimana Santa verranno forniti ulteriori dettagli sul ritorno della processione e delle altre celebrazioni che per secoli a Vercelli hanno accompagnato i riti pasquali.