Visita all'ex Enal per l'assessore regionale Poggio

Incontri istituzionali e visita al complesso dell'ex Enal per l'assessore regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio Vittoria Poggio, lunedì a Vercelli.

Giunta a Vercelli insieme ai consiglieri regionali Alessandro Stecco e Angelo Dago, Poggio è stata accompagnata dal sindaco Andrea Corsaro e dall'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Simion a visitare il complesso di piazza Cesare Battisti, che sarà oggetto, nella seconda metà dell'anno, di un importante cantiere di riqualificazione e rifunzionalizzazione, con il recupero dell'ex cinema Astra che diverrà la seconda sala teatrale cittadina.

Il progetto predisposto dall'architetto Luca Villani, presentato in gennaio, sta completando l'iter per arrivare alla messa a bando dei lavori. «Intanto - spiega il vicesindaco Massimo Simion - l'amministrazione sta lavorando per creare le basi per un utilizzo dell'ex Enal come polo di produzione della cultura, oltre che come contenitore di eventi e spettacoli. Quello con l'assessore Poggio è stato un primo momento di confronto per fare in modo che, a lavori ultimati, l'ex Enal possa subito essere utilizzato per queste sue nuove destinazioni».