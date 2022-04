Pro Loco di Crova: 222 firme per scongiurare la chiusura (dopo 30 anni di attività)

Le feste patronali, le sagre, il carnevale e, d'estate, il centro estivo. Ma non solo: la piccola Pro Loco del piccolo comune di Crova (400 anime, all'incirca) da anni promuove iniziative culturali che richiamano attenzioni e gente anche da Vercelli e da altri centri.

Ma adesso la Pro Loco rischia.

Con una lettera indirizzata alla presidente della Pro Loco Famija Cruatina, Cinzia Donis, il sindaco Paolo Ferraris, il 22 marzo, ha comunicato che l'amministrazione non intende rinnovare e quindi prorogare il contratto in comodato gratuito dei locali utilizzati dalla Pro Loco “in attesa di una generale risistemazione e nuova destinazione dell'immobile stesso”.

Immediata la risposta, la reazione della gente: venerdì infatti è stata consegnata in Comune una petzione firmata da 222 persone. Si tratta di soci, sostenitori, simpatizzanti (che comunque sono di più).

I firmatari chiedono al sindaco “il rinnovo del comodato d’uso attuale per i locali utilizzati come sede sociale ed operativa (comodato d’uso rep. 703) con l’annessione del cortile esterno e dell’area verde delle ex Scuole Materne ed Elementari ad uso esclusivo per la durata di 30 anni” così da continuare, si legge ancora, “il servizio fondamentale ed indispensabile per la comunità, con particolare attenzione alla fascia giovanile, affinché possa avere un punto di riferimento, incentivando la socializzazione e lo spirito del volontariato con azioni benefiche e concrete come già avvenuto nei 30 anni di storia.”

E dal momento che il sindaco intende ristrutturare l'attuale sede, i firmatari chiedono un “collocamento in sede alternativa individuata dall’amministrazione, come soluzione temporanea”.

Non sappiamo come finirà. Sappiamo che se la Pro Loco Famija Cruatina dovesse chiudere sarebbe una grave perdita per Crova e non soltanto.