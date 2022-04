“Tra rifugi e passeggiate è nato il nuovo gioco per scoprire la montagna” 

“Per presentare Vivere la montagna, il nuovo gioco da tavolo dedicato a chi ama la natura, le passeggiate e i percorsi ad alta quota, abbiamo coinvolto dieci rifugi in tutta Italia e diversi gruppi di trekking. Dal 1 aprile sarà quindi possibile provare il gioco nei rifugi, proprio là dove è stato ideato”.

Nello stesso periodo il gioco sarà anche nei negozi, oltre che sul sito dell’editore, Demoela di Genova.

Per questo suo quarto gioco il giornalista novarese Roberto Conti ha coinvolto Luca Armilli, curatore dei seguitissimi social Vivere la montagna. “Ci siamo conosciuti per caso in un rifugio sulle Orobie – spiega Conti - anche se siamo entrambi di Novara in città non ci eravamo mai incontrati. In poco tempo dalla passione comune per la montagna è nata l’idea per questo gioco che è subito piaciuta all’editore”.

Vivere la montagna è un gioco di carte avvincente, si gioca da 2 a 6 persone, dagli otto anni in su e una partita dura mediamente dai 30 ai 45 minuti: solo uno degli esploratori riuscirà a superare tutti gli ostacoli e a rimanere in gioco fino alla fine. Raggiungere le vette più impegnative – dalle Dolomiti all’Etna – visitare i parchi naturali, osservare piante o animali tipici o arricchire la propria attrezzatura non è mai stato così divertente!

“Lavorare a un nuovo gioco è sempre una esperienza stimolante. Con Vivere la montagna ho cercato di trasmettere l’autenticità dei luoghi e delle persone, affrontare questo progetto con Luca, che con il suo network viene a contatto con decine di migliaia di follower è una esperienza nuova per il settore game e siamo curiosi di vedere quale sarà il riscontro del pubblico”.

Le 110 carte sono state illustrate da Emanuele Racca e Simone Riggio.

Il gioco può essere acquistato sul sito dell’editore e nei negozi di settore a 14,99 euro.

Pagina del gioco sul sito dell’editore: https://bit.ly/viverelamontagna_fbig

Facebook Vivere la montagna:https://www.facebook.com/Vivere-La-Montagna-118983154840693/

Instagram Vivere la montagna: https://www.instagram.com/vivere_la_montagna/