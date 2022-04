Tifosi vandali al Piola: devastati i bagni del settore ospiti

Il Padova se ne va da Vercelli con tra punti in più. I suoi tifosi lasciandosi dietro ingenti danni ai bagni dello stadio Silvio Piola.

Pubblicando sui social alcune foto dei servizi vandalizzati, è la Fc Pro Vercelli a condannare che «con spiacevole rammarico e disapprovazione i vili comportamenti di alcuni tifosi del Padova presenti nel settore ospite che hanno distrutto i bagni dello stadio Silvio Piola. Questi comportamenti vanno al di là dell'essere tifoso o sostenere la propria squadra del cuore ma sono gesti vergognosi che non ammettono alcuna giustificazione».

Un post che ha aperto la strada a moltissimi accesi commenti e che ha suscitato la reazione dell'assessore all'Edilizia e Protezione civile, Gian Carlo Locarni che, attraverso i social, ha condannato l'episodio «che la FIGC o chi per essa riconosca la responsabilità oggettiva del danno subito da parte della società ospitante e non solo e che venga inflitta la giusta sanzione alla società del Padova con annessi i fondi per ripristinare i servizi stessi. Lunedì prenderò informazioni per capire se il Comune possa farsi avanti come parte lesa ed intraprendere tutte le azioni necessarie per la rifusione del danno»

A stretto giro è arrivata la condanna anche da parte del Padova: in una nota ufficiale, la società veneta precisa: «Il Calcio Padova apprende con rammarico degli atti di danneggiamento dei bagni nel settore ospiti dello Stadio Piola in occasione della partita di oggi con la Pro Vercelli. La tifoseria biancoscudata si è sempre dimostrata numerosa, calorosa e rispettosa nell’accompagnare e sostenere il Calcio Padova, dispiace quindi constatare che il comportamento di pochi possa rovinare la grande giornata di sport e di ospitalità vissuta oggi a Vercelli. Pertanto ci auguriamo che tali gesti violenti non si ripetano in futuro, condannandoli fermamente».