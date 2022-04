Borgosesia e il mondo del volontariato in lutto per Italo Gianolio

Borgosesia dice addio a Italo Gianolio, una vera istituzione per il territorio. Alpino, esponente del mondo del volontariato, già assessore e consigliere comunale e persona impegnata in mille attività sociali. La notizia della sua morte sta facendo il giro della cittadina valsesiana dove Gianolio era apprezzato per l'impegno e la disponibilità a mettersi in gioco. Lo aveva fatto anche lo scorso inverno, vestendo - lui che aveva l'aspetto fisico giusto - i panni di Babbo Natale nel corso delle manifestazioni di festa organizzate dal Comune in un momento ancora molto delicato sul versante sanitario.

«Ciao Italo - ricorda in un post Laura Cerra, presidente di Fondazione Valsesia - mille ricordi di tante esperienze vissute insieme ci tornano alla mente, grazie per aver percorso un pezzo di strada con noi. Ci mancherai tanto e ti avremo sempre nel cuore. Fai buon viaggio verso il cielo».

Impegnato nell'amministrazione della cittadina fin dagli anni '70 e '80, Gianolio aveva ricevuto la nomina a Cavaliere della Repubblica nel 2015; un anno più tardi era stato insignito del Distintivo d’oro assegnato ogni anno dalla sezione Alpini di Casale Monferrato per il suo impegno in campo sociale: per anni aveva portato avanti progetti dedicati alle missioni in Africa, come fondatore dell’associazione «Un villaggio per amico» di Serravalle e come sostenitore della missione diocesana di Isiolo. Consigliere comunale anche nelle amministrazion di Gianluca Buonanno, era stato presidente del Centro incontro di Borgosesia, coordinando il progetto «Nonni volontari per la città» e, durante il mandato amministrativo di Alice Freschi, come presidente del centro incontro aveva ideato «Mensa amica», insieme alla Caritas.