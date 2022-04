Dopo due anni torna la Processione delle Macchine

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna la Processione delle Macchine, una delle più longeve e amate tradizioni e sentito momento di fede del Venerdì Santo.

Lunedì sera, in Sant'Andrea, le Confraternite, il Comune, l'Asl, l'Arcidiocesi e i rappresentanti di Alpini e Vigili del Fuoco che trasportano alcuni degli antichi gruppi statuari si ritroveranno in basilica per definire modalità e svolgimento della Processione alla quale, ogni anno, prendono parte migliaia di vercellesi.

La tradizione risale al 1759 quando, per la prima volta, si ha notizia della Processione delle macchine, i grandi gruppi statuari custoditi nelle chiese della Confraternite che rappresentano le scene della Passione. Codificato dall'arcivescovo D'Angennes, il rito della Processione delle Macchine aveva vissuto, negli ultimi 15 anni, un'importante rinascita con la decisione di riportare il precorso lungo le vie del centro storico con partenza e arrivo in Sant'Andrea.