Pro Vercelli-Padova 0-1 (ripresa scadente)

La Pro Vercelli pimpante e determinata del primo tempo nella ripresa si è spenta, in tutti i reparti. Il Padova ha segnato un gran gol, con Chiricò, attaccante di classe, ma la Pro Vercelli ha creato una sola occasione dal gol, con Comi che si è fatto parare un'incornata su cross di Gatto.

La Pro del primo tempo, insomma, si è dimostrata all'altezza del Padova. Ha giocato bene, alla pari e non solo. A tratti ha giocato pure meglio. Quella della ripresa no.

PRIMO TEMPO

1': grande parata di Valentini, che respinge un tiro ravvicinato di Ceravolo. Padova subito pericoloso. 3-4-3 la Pro, 3-4-3 il Padova, con l'ex Germano che agisce da esterno destro.

7': gara ad alta intensità, con pressing asfissiante di entrambe le squadre. Maggior possesso per gli ospiti, ma la Pro ribatte e risponde.

9': proiezione offensiva di Cristini, salva Donnarumma. Un'occasione per parte.

11': Ceravolo a terra in area, il Padova invoca il penalty.

16': Bruzzaniti serve Comi che, defilato sulla destra, cerca di trafiggere Donnarumma con un destro improvviso; il portiere però sventa in corner (2 occasioni gol per la Pro, una per gli ospiti).

18': primo giallo per Ajetti per fallo su Della Morte, durante una ripartenza.

21': apertura di gran classe di Chiricò per Bifulco che spreca, con un tiretto in bocca a Valentini.

28': Ronaldo super star: supera Vitale e salta tutta la difesa, poi crossa rasoterra, ma nessun avanti patavino risponde all'appello.

31': botta dalla distanza di Germano, neutralizza in tuffo Valentini (2 a 2 le occcasioni). Sull'angolo, conclusione violenta di Jelenic, che non c'entra la porta (3 occasioni gol per gli ospiti).

33': risposta immediata della Pro, con girata alta ma non troppo di Belardinelli (3 a 3: parità per le occasioni).

42': Panico si destreggia poi porge a Della Morte: grande parate e grande risposta di Donnarumma. (4 a 3)

SECONDO TEMPO

46'. Un cambio nel Padova: esce Ajeti, entra Kirwan. Cambio di modulo: dal 3-4-3 al 4-3-3, più congeniale alla squadra di Oddo.

53': rovesciata, con le spalle rivolte alla linea d'attacco, di Bifulco per la testa di Ceravolo, palla alta. Bello il gesto tecnico dell'ex Bifulco. Ceravolo si è fatto male, appoggiando male il piede. Dentro Santini, ex dell'Alessandria.

59': giallo per Germano per fallo su Belardinelli.

60': Santini, giocata per Jeremic che aspetta l'inserimento in area, sulla destra, di Cosimo Chiricò che trafigge Valentini: Padova in vantaggio. Decima rete di Chiricò, ennesima giocata di Santini che contro la Pro si esalta sempre.

68': esce Della Morte, entra Gatto (che di dispone davanti, in coppia con Panico).

69': due cambi nel Padova: escono Germano (applaudito) e Chiricò, dentro Della Latta e Pelagatti.

74': Gatto dalla sinistra serve Panico, sala Ronaldo, immenso in tutte le fasi del Padova.

77': dentro Rolando e Luca Rìzzo, fuori Panico e Bruzzanti. Gatto scala in fascia, Rizzo e Rolando a supporto di Comi.

83': Ronaldo ammonito per fallo su Gatto. Punizione tirata malissimo da Ronaldo.

84': fuori Crialese, dentro Iezzi. Nel Padova esce Bifulco, entra Terragni.

86': Jeremic gran botta da fuori, salva Valentini.

87': cross millimetrico di Gatto per la testa di Comi che, da solo in area, incorna. Para Donnarumma, ma forse forse Comi avrebbe potuto fare meglio.

Solo tre minuti recupero...mah. Tra cambi e infortuni tre minuti fanno ridere (unica nota negativa per l'arbitro).

E' finita.

Il Tabellino

PRO VERCELLI-PADOVA 0-1

Marcatori: Chiricò (P) al 60';

PRO VERCELLI: Valentini; Minelli, Cristini, Auriletto; Bruzzaniti (Rolando dal 77'), Belardinelli, Vitale, Crialese (Iezzi dall'84'); Della Morte (Gatto dal 68'), Panico (Rizzo dal 77'), Comi. Panchina: Matteo Rizzo, Masi, Rolando, Bunino, Jocic, Louati, Clemente, Luca Rizzo, Macchioni, Iezzi, Secondo, Gatto. Allenatore Lerda, squalificato. In panchina Nardecchia.

PADOVA: Donnarumma; Germano (Pelagatti dal 69'), Ajeti (Kirwan dal 46'), Valentini, Monaco; Dezi, Ronaldo, Jelenic; Chiricò (Della Latta dal 69'), Ceravolo (Santini dal 53'), Bifulco (Terragni dall'84'). Panchina: Vannucchi, Gherardi, Della Latta, Pelagatti, Santini, Cissè, Terrani, Settembrini, Kirwan. Allenatore Oddo.

Arbitro: Marco Monaldi

Ammoniti: Ajeti, Germano, Ronaldo del Padova.