Lerda: «Domani capiremo chi siamo, anche in vista play off»

Arriva la corazzata Padova, seconda in classifica a meno quattro dalla capolista Sudtirol. Ma ora come ora è il Padova la squadra più in forma: viene da sei vittorie consecutive e a Vercelli cercherà la settima. Così da lottare, fino alla fine, per il primo posto che vuol dire serie B.

Le parole di Franco Lerda, tecnico della Pro Vercelli.

«Sarà una partita difficile, lo sappiamo, il Padova ha nella rosa giocatori da categoria superiore, ma sappiamo anche che noi abbiamo le carte in regola per disputare un'ottima gara. Noi siamo pronti, poi vediamo la partita.... ai ragazzi dico sempre che ogni partita è fatta di micropartite. Adesso c'è solo una differenza rispetto al solito: che le partite che rimangono sono sempre meno. Ma i punti in palio restano sempre tre.»

Sulla squadra. A parte Emmanuello e il giovane attaccante Guindo – per loro la stagione è purtroppo finita – gli altri ci saranno tutti.

«Ho a disposizione Comi e anche Bunino. Non solo: domenica scorsa avevo elementi, come Della Morte, Gatto, Iezzi e Rolando che non ereano al cento per cento perché avevano avuto problemi vari. Adesso, nel complesso, abbiamo una condizione di squadra migliore, più omogenea.»

Nel Padova ci sono tre ex: Ronaldo, Germano, Bifulco.

«Tre giocatori importanti, come gli altri del resto. Il Padova è ben coperto in tutti i ruoli. Ronaldo, certo, è un ottimo profilo: abbina una grande qualità alla capacità di calciare, e bene, da fermo. Gli ex giocatori conoscono l'ambiente e il terreno di gioco, e questo è importante.»

Ancora sul Padova.

«Non è la stessa squadra dell'aandata. Ha cambiato tecnico, ha acquistato Dezi, gioca in modo diverso. Una squadra più forte, insomma, e lo dicono i risultati.»

Ma al di là di ogni considerazione sul valore del Padova «questa partita – dice Lerda – sarà importante test per capire chi siamo, come stiamo da un punto di vista comportamentale in vista dei play off. Soprattutto da un punto di vista nervoso, dovremo affrontare altre partite come queste.»

Ma la gara con il Padova non è solo un importante banco di prova.

«Infatti. Noi dobbiamo cercare di fare punti, migliorare la nostra posizione.»

Ci sarà anche uno scontro tra due storiche tifoserie.

«Certo, Padova non è lontana, ci saranno i loro tifosi e ci sarà il pubblico vercellese che potrà sostenere una squadra che, da quando sono qua. Non si è mai risparmiata, facendo bene. Chiaro, contiamo sul supporto del pubblico, affinché dia una mano ai ragazzi.»