Engas Hockey Vercelli, mister Punset: "Salvezza meritata, contentissimo. Ora cercheremo i pre playoff"

Soddisfazione e orgoglio in casa Engas Hockey Vercelli dopo il pareggio di ieri sera con Why Sport Valdagno che è valso la salvezza.

Mister Sergi Punset sorride: “Abbiamo disputato la partita che avevamo preparato: i giocatori hanno fatto tutto ciò che si era stabilito secondo la nostra visione condivisa del match. Credo che in alcune fasi siamo stati anche superiori al Valdagno che è una squadra di spessore, nonostante l’assenza di Davide Motaran. Abbiamo giocato una partita praticamente perfetta in attacco e in difesa. C’è stato qualche attimo di caos, come spesso ci accade all’inizio del secondo tempo a causa di cali fisici, ma la testa è rimasta sempre centrata. I ragazzi sanno cosa c’è da fare e danno tutto in pista. Sono contento perché questo punto ci assegna la salvezza matematica con la certezza di non giocare i playout. Ora dobbiamo disputare le ultime due gare della regular season per andare a cercare la posizione più alta in pre playoff”.

Anche questi ultimi match saranno ravvicinati, sabato prossimo 2 aprile a Sarzana e mercoledì 6 in casa con il Correggio: “La Federazione non facilita il nostro lavoro calendarizzando partite ogni tre giorni. Oggi Maniero ha giocato con molto dolore ai piedi e anche Matteo Brusa ne ha accusato altrettanto alla mano, ma hanno tirato fuori gli attributi in pista. La Federazione deve fare qualcosa perché una squadra come noi, che è piccola, non può giocare con un intervallo così breve senza poter preparare le partite. Nonostante ciò, andremo a Sarzana a dare il 100%. Cerchiamo il settimo posto finale in A1 perché permetterebbe di giocarsi il pre playoff con la decima: vogliamo fare di tutto per entrare nei playoff”.

Con la salvezza certa, vero obiettivo per la prima stagione di HV in A1, l’approccio alla parte finale potrà essere più sereno: “Sì, da neopromossa questo era il nostro traguardo. Abbiamo disputato un girone di andata spettacolare, quello di ritorno un po’ diverso con alti e bassi: io sono non solo contento, ma contentissimo. Una società come HV che per me, per noi, ha dato tutto merita un altro anno in A1. Sono felice per la società che sta lavorando per il futuro in modo splendido e per i tifosi che ci hanno sostenuto in ogni partita: anche loro meritano di restare nella massima serie”.

Davide Costanzo, DS di Engas Hockey Vercelli: “Sono felicissimo per la salvezza. la volevamo fortemente, essendo l’obiettivo di quest’anno. I ragazzi sono andati oltre con uno strepitoso girone di andata. In quello di ritorno stiamo pagando un po' gli infortuni, ma ce l’abbiamo fatta al primo anno di A1. In pochi avrebbero scommesso su questa squadra, ma io sono sempre stato fiducioso. Il mister, i giocatori e lo staff tecnico si meritano questo successo”.

Costanzo passa all’analisi della partita con il Valdagno. Al termine della prima frazione di gioco, HV era in vantaggio per 2-0, poi nel secondo il Valdagno si è rifatto sotto fino al soprpasso: “Senza Nico Ojeda ci manca una rotazione di cambi e i nostri avversari sono una bella squadra, anche se mancava Davide Motaran, a cui mando un saluto. Nonostante tutto, il nostro traguardo è stato tagliato e ne sono veramente contento”.

Anche il dirigente riflette sul calendario ancora compresso nei tempi: “Sì, giocheremo ogni tre giorni cercando di onorare fino alla fine il campionato ed entrare nei playoff”.

Impossibile non domandare a Costanzo come stia andando il suo lavoro in vista della prossima stagione: “C’è più di qualcosa che bolle in pentola, non siamo rimasti a dormire, siamo belli svegli! Adesso, però, pensiamo a finire il campionato”.