"La colomba (dolce) della Pace": Coverfop a fianco dei profughi ucraini

Sono molti i riferimenti nei testi sacri delle più grandi fedi dell’umanità che individuano la colomba come un simbolo di pace e di inizio di un nuovo capitolo di serenità. Forse colpirà sapere che nel 2021 tra i primi tre artisti più ricercati su Google compare Pablo Picasso, artista ricordato per molte opere di impegno sociale e per la sua immagine della colomba scelta come immagine simbolo per il Congresso Mondiale della Pace di Parigi nel 1949, al Congresso di Vienna del 1952 e al Congresso Mondiale della Pace di Mosca del 1962. Un simbolo universalmente conosciuto ed utilizzato.

«Da qui siamo partite – dicono il sindaco di Gattinara Maria Vittoria Casazza e la presidente di Coverfop Linda Barbolan – dalla Colomba e dai suoi significati. Volevamo contribuire, come tutti, a dare un segnale di contrarietà alla guerra e allo stesso tempo essere concreti nell’aiuto a chi in guerra ci è stato trascinato. Così è nata l’idea. Nei laboratori di EgoGusto confezioneremo, grazie all’aiuto dello chef Giorgio Anselmetti e di alcuni allievi dei corsi, alcune colombe artigianali. Abbiamo scelto il taglio di 300 grammi e un packaging minimale. Perché volevamo ridurre i costi per poter avere più fondi a disposizione per donarli in aiuti al popolo Ucraino. Un’iniziativa solidale e un no alla guerra. Tutto questo vuole rappresentare la Colomba della Pace di EgoGusto».

Il laboratorio è in piena attività. Inizierà a produrre le Colombe artigianali a partire dai primi giorni di aprile. «Abbiamo pensato – aggiungono Casazza e Barbolan – che un modo semplice per poter aderire all’iniziativa sia quello di permettere di prenotare le Colombe. Anche telefonicamente. Non riusciremo a produrne molte, non siamo attrezzati per grandi produzioni. E’ un messaggio che vorremmo che le nostre popolazioni lancino, di solidarietà. Ci piacerebbe che assaggiando in famiglia il dolce a Pasqua, ci si ricordi delle famiglie Ucraine e che il pensiero serva a ricordarci quanto la guerra possa non essere un così lontano ricordo. Le colombe costeranno 15 euro, ovviamente chi vorrà offrire di più sa che il ricavato sarà trasformato in aiuti per il popolo Ucraino».

I fondi saranno gestiti dalla Pro loco di Gattinara che provvederà a trasformarli in aiuti per le popolazioni Ucraine “Quando ho saputo dell’iniziativa – ci dice Gaetano Russo presidente della Pro Loco di Gattinara – abbiamo aderito con entusiasmo. E come sempre ci mettiamo a disposizione per iniziative benefiche”. Un’ultima bella annotazione, a dimostrazione che tutta la comunità gattinarese ha contribuito all’iniziativa. Il packaging immaginato sarà semplice ma significativo. Il disegno utilizzato sulla confezione è nato dalle mani degli allievi dell’Istituto Comprensivo di Gattinara. Paola Ripamonti, dirigente scolastica dell’Istituto, è stata felice di accettare di donare il lavoro dei suoi studenti e di partecipare all’iniziativa. Non resta che aderire all’iniziativa ed acquistare le colombe. Le colombe debbono essere prenotate telefonando a: Coverfop sede di Gattinara villa Paolotti – telefono 0163.835819 o anche scrivendo una mail con oggetto Le Colombe della Pace a gattinara@coverfop.it Successivamente potranno essere ritirate o presso la stessa Coverfop oppure presso l’Enoteca Regionale di Gattinara preventivamente telefonando allo telefono 0163 834070.