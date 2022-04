Arrestato a Vercelli uno dei giovani accusati di aver rapinato in casa il vicesindaco di Pralungo

E' stato fermato alla stazione di Vercelli, dove stava cercando di fuggire di direzione di Milano uno dei due giovani accusati di rapina pluriaggravata ai danni del vicesindaco di Pralungo. A finire in arresto sono due giovani cittadini marocchini, rispettivamente di 22 e 24 anni, fermati nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 marzo, a opera degli agenti della Squadra Mobile di Biella, guidati dal commissario capo Filippo Cocca, in esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato emesso dal sostituto procuratore Paola Francesca Ranieri. A seguito di indagini, la Squadra Mobile ha eseguito il provvedimento nei confronti dei due giovani che, durante la notte scorsa, si erano introdotti con forza all’interno di un’abitazione di Pralungo, per farsi consegnare oro e denaro, con i volti nascosti da mascherina e cappuccio.

Uno è stato individuato alla stazione ferroviaria di Vercelli, l’altro, invece, è stato trovato nella sua abitazione, in procinto di abbandonare Biella.

Il fatto

Aggredito e minacciato da due sconosciuti, armati e incappucciati, per diversi minuti tanto da sembrare un'eternità. È la terribile esperienza che ha vissuto sulla propria pelle il vicesindaco di Pralungo, Ilario Stefani, in balia di due malviventi all'interno della sua abitazione.

Il fatto di cronaca si è consumato nei giorni scorsi tanto che la notizia si è diffusa in tutto il paese, lasciando sbigottita l'intera comunità. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini a volto coperto avrebbero raggiunto l'alloggio del vicesindaco, in piena notte, dopo aver compiuto alcuni danni all'interno della bocciofila. I due gli avrebbero intimato di farsi consegnare del denaro prendendolo a male parole. Mantenendo la calma e non opponendo alcuna resistenza, l'amministratore avrebbe spiegato loro di non avere contante in casa.

Poi, per motivi ancora ignoti, si sono dati alla fuga non prima di essersi impadroniti di un telefonino e un orologio. Sul posto, si sono portati gli agenti della Squadra Mobile di Biella, diretti dal commissario capo Filippo Cocca, per la raccolta delle testimonianze e rilievi di rito. La successiva attività d'indagine ha permesso di individuare i due sospettati, a cui è stato eseguito un provvedimento di fermo. Dalle primissime informazioni raccolte, sembra che non siano residenti in paese. Ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime ore.

Intanto, sono stati tantissimi gli attestati di solidarietà da parte dei cittadini di Pralungo. Parole di vicinanza sono arrivate anche dal consiglio e dalla giunta comunale, guidata dal sindaco Raffaella Molino. “Si tratta di un fatto particolarmente odioso nei confronti di una persona, come Ilario, che ha sempre dimostrato la sua disponibilità e generosità verso chiunque – confida Molino ai nostri taccuini - Un uomo di cuore, che non meritava quanto gli è accaduto. È stato coraggioso: non so come avremmo reagito in questa situazione. Come amministrazione gli siamo estremamente vicini”.