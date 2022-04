Addio a Tonina Opezzo, apprezzata insegnante e moglie di Fabrizio Valeriano

Vercelli dice addio a Tonina Opezzo, apprezzata insegnante alle scuole elementari e moglie di Fabrizio Valeriano, conosciutissimo impresario funebre. Aveva 60 anni e da tempo era malata. Lascia i figli Federica, campionessa di pallavolo, con Paolo e Andrea con Chiara, la mamma Carla e la sorella Maria Piera. Proprio Federica, sui social, ha voluto salutare la mamma con un breve e toccante messaggio: «Quando se ne va una Mamma.. se ne va un pezzo di vita! A te che hai fatto del bene.. a te che tutti ti han amato... Fai buon viaggio, e veglia su di noi».

Insegnante alle scuole elementari Gozzano e Carducci, Tonina Opezzo viene ricordata da tantissimi allievi che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di apprezzarne le competenze, la severità ma anche l'estrema dolcezza. «La vita non le ha reso giustizia ma il Signore l'accoglierà al suo fianco perché lì arrivano solo i migliori. Riposa in pace, amata maestra Tonina. Sarai sempre nei nostri cuori», scrive una ex allieva.

I funerali verranno celebrati sabato alle 10,30 nella parrocchia del Sacro Cuore al Belvedere, dove domani, venerdì, alle 18, sarà recitato il rosario.