Un nuovo Nido al rione Concordia: progetto da due milioni di euro

C'è la costruzione di un nuovo nido al rione Concordia tra i progetti che il Comune ha candidato nell'ambito delle misure del Pnrr relative alla scuola. Il fascicolo, licenziato dalla giunta nei giorni scorsi, prevede l'abbattimento dello stabile esistente e la creazione di un centro del tutto rinnovato, in grado di ospitare 70 bambini divisi in quattro sezioni.

Un progetto da oltre 2 milioni di euro per costruire una nuova struttura che, come prevedono i requisiti per accedere al Pnrr, sarà pensata con un occhio per l'ambiente e uno per l'attenta gestione energetica, con struttura portante e finiture pensate per garantire un alto tasso di isolamento termico e acustico, e la possibilità di integrarsi con l'area verde circostante.

La superficie prevista è di 855 metri quadrati disposti su un unico piano, maggiore di circa 30 metri quadrati rispetto alla struttura esistente. Qui troveranno posto una sezione per 14 bimbi neonati, e tre per divezzi pronte ad accogliere una ventina di bambini ciascuna.

«L'amministrazione procede con l'attività di progettazione e con la partecipazione ai bandi per le nuove misure del Pnrr - commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion -. L'obiettivo è intercettare il maggior numero di fondi possibili che consentano di rinnovare le strutture della città».

Nel rione Concordia, oltre alla rilevante serie di interventi legati alla riqualificazione degli impianti sportivi, negli anni scorsi era stata completamente rifatta la scuola elementare, con un investimento di 750mila euro.