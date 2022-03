Engas Hockey Vercelli conquista la salvezza matematica col pareggio per 3-3 con il Valdagno

Questa sera al Palapregnolato Engas Hockey Vercelli pareggia per 3-3 contro Why Sport Valdagno e guadagna matematicamente la salvezza.

Partita in cui HV chiude la prima frazione avanti di due reti con merito. Nel secondo tempo, lo spartito in pista cambia: Valdagno, nonostante l’assenza di peso di Davide Motaran, esprime bene la sua solidità mettendo a segno il pareggio nel giro di un minuto e poi andando in vantaggio. HV è visibilmente stanca, ma riesce subito a pareggiare con Sisti, poi lotta e resiste, impossibile non menzionare ancora una volta il gran lavoro di Mattia Verona in porta . Il gol dell’argentino, grazie anche alla sconfitta del Sandrigo in trasferta con il Montebello per 5-2, regala ad HV la sicura permanenza nella massima serie per la prossima stagione, conquistata da neopromossa.

Si torna in pista già sabato 2 marzo con la trasferta casa del Sarzana alle 20.45

Primo tempo : il Valdagno nei primi minuti coglie un palo, HV reagisce con un’azione di Brusa che mette in mezzo, poi, sul fronte opposto, Deoro Marinaro tira e Verona para. Piroli ci prova per gli ospiti, trovando ancora pronto il portiere nerogialloverde. Zucchetti scocca un fendente da lontano, ma la pallina finisce fuori. A seguire, in area Maniero prova a servire Tataranni, Sgaria interviene sul suo cross. Subito dopo, Zucchetti viene atterrato in area veneta, gli arbitri decidono il rigore per Engas: capitan Tataranni si porta sul dischetto, ma la sua esecuzione è forte e centrale e Sgaria riesce a respingere. Sulla sua ribattuta, lo stesso Tataranni arpiona velocemente la pallina e va ancora al tiro, ma l’estremo difensore del Valdagno di nuovo gli nega la rete. Al primo time out della partita, Moyano rileva Maniero. Poi, Deoro Marinaro sulla destra conclude, Verona è reattivo; segue un’azione vercellese condotta da Moyano. Trascorrono pochi istanti e Brusa compie un ottimo intervento difensivo, lanciando Zucchetti che con la sua conclusione impegna Sgaria. Al secondo time out, entra Mattugini al posto di Tataranni. Per il Valdagno, Cocco tenta un pericoloso alza e schiaccia, con Verona a chiudere. Quando mancano poco meno di dieci minuti al termine del primo tempo, il match si sblocca con un’azione condotta da Moyano a servire Zucchetti che, dalla sinistra, si ritaglia uno spazio in avanzamento infilando Sgaria. Dopo qualche minuto, in contropiede Valdagno è insidioso con Cocco: Verona risponde con un gran tocco di stecca. Poi, Moyano tenta una conclusione da lontano, ma va fuori. Il raddoppio di HV arriva al ventesimo e porta la firma di Maniero; gran merito del gol va anche ascritto a Mattugini che, dopo aver recuperato pallina in difesa, attacca con determinazione dalla sinistra resistendo a più attacchi avversari, crossando proprio per Maniero. A seguire, altra robusta occasione per l’Engas grazie ad una veloce combinazione Brusa-Moyano e Sgaria a superarsi sul tiro dell’argentino. La frazione si conclude con una chiara chance di Gonzales a centro area vercellese: Verona gli nega il gol con un gran intervento. Si va riposo sul 2-0.

Secondo tempo : la prima azione pericolosa della seconda frazione di gioco viene messa in pista da Moyano, l’argentino è chiuso dalla difesa avversaria. Poco dopo, Valdagno dimezza le distanze: Piroli va al tiro sulla tre quarti di sinistra, Verona respinge, Gonzales si avventa sulla pallina e segna di rapina il 2-1. Qualche minuto dopo, Tataranni dalla sinistra coglie una traversa e, su immediato cambio di fronte, Gonzales è pericoloso, con Verona a sventare. Il portiere del Vercelli interviene con il guantone anche su una conclusione da lontano di Piroli. Poco dopo, a capitan Tataranni viene annullato un gol a causa di palla alta. In contropiede, Piroli crea una buona chance, Verona gli dice di no. Il medesimo estremo difensore vercellese si supera una manciata di istanti dopo, quando Gonzales riesce a rubare pallina a Zucchetti trovandosi solo a tu per tu con lui. Poi, il Valdagno realizza due prolungate azioni, la seconda si conclude con tiro di Cocco che si spegne sulla destra di Verona. A coronare un inizio di ripresa in cui ha portato pressione, Valdagno pareggia con una bella azione personale di Ciocale tutta condotta dalla destra. Meno di un minuto dopo, sempre dalla destra, Cocco serve al centro Clodelli che realizza il sorpasso veneto. HV reagisce ritornando immediatamente sul pari con Zucchetti che dalla sinistra serve Sisti che, sebbene marcato, con un guizzo mette in rete il 3-3. Poi, Verona salva su Ciocale. Gli ospiti continuano a produrre gioco. Deoro, servito da Piroli, ha una buona occasione, con la pallina fuori di poco. Valdagno pressa e assalta: Gonzales è insidioso sotto Verona che salva, distendensosi. Poi Sisti, su passaggio di Tataranni, impegna seriamente Sgaria. Tataranni si produce in un’alza e schiaccia fuori misura di poco. HV ha un’altra occasione sempre con Tataranni a soli quattro secondi dal termine. Il match termina 3-3.

TABELLINO

Formazioni Engas Hockey Vercelli : Verona in porta, Tataranni, Zucchetti, Brusa, Maniero, Mattugini, Moyano, Sisti, Pasciullo. Allenatore: Sergi Punset. Why Sport Valdagno : Sgaria fra i pali, Deoro Marinaro, Cocco (C), Piroli, Ciocale, Gonzales Rovirosa, Clodelli, Mir Reale, Fongaro. Allenatore : Mir Garcia Diego Edgardo.

Arbitri: Alessandro Eccelsi e Andrea Davoli

Reti: 1°T -9’09 Zucchetti (HV) 1-0; -4’25 Maniero (HV) 2-0, 2°T -20’47 Gonzales (Valdagno) 2-1; -10’20 Ciocale (Valdagno) 2-2; -9’33 Clodelli (Valdagno) 2-3; -7’46 Sisti (HV) 3-3

Computo totale falli: HV 5, Valdagno 9

Rigori : HV 1, trasformati 0, Valdagno nessuno

Cartellini blu.: nessuno